Мэр поручил расследовать ЧП в метро спецкомиссии правительства Москвы

Сергей Собянин поручил провести независимое расследование ЧП в метро

Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро, сообщает во вторник, 15 июля, пресс-служба правительства Москвы. Комиссию возглавляет заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Сергей Собянин поручил комиссии правительства Москвы по предупреждению чрезвычайных ситуаций провести дополнительное, независимое от метрополитена расследование случившейся аварии, подключив к нему ведущих специалистов в этой области", - сообщила руководитель пресс-службы правительства Москвы Гульнара Пенькова.

Помимо этого, мэр поручил руководству столичной подземки провести свое дополнительное обследование всего путевого хозяйства метро.

Добавим, что Сергей Собянин проинформировал президента России об аварии, происшедшей в московском метрополитене, об установлении причин случившегося, а также о мерах по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий катастрофы.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии в московском метро и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает пресс-служба адмистрации президента России.

Кроме того, президент дал указания главе Следственного комитета Александру Бастрыкину провести необходимые следственные действия и возбудить уголовное дело по факту катастрофы, приведшей к гибели людей.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек.

Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".

Маршруты компенсационных автобусов. Фото: twitter.com/DtRoad/

Дополнительный транспорт обозначен табличками "М" и световыми знаками, найти их также помогают сотрудники "Мосгортранса", которые дежурят у станций. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией.