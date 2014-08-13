Пострадавшим в аварии в метро выплатили 108 млн рублей компенсаций

Фото: M24.ru

98 человек, пострадавших в аварии на "синей" ветке метро в июле, получили денежные компенсации. Всего выплачено более 108 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичной подземке.

Сейчас на рассмотрении комиссии по выплатам компенсаций находится еще 186 заявлений. Поступившие обращения будут рассмотрены в ближайшее время.

"Выплачено порядка 108 миллионов рублей. Из них 41 миллион выдан наличными, а 67 миллионов поступили на банковские счета", - отметили в метрополитене.

Ранее M24.ru сообщало, что число жертв аварии в московском метро, которая произошла 15 июля, достигло 24 человек. В среду около 18.30 скончалась женщина, все это время находившаяся в критическом состоянии.

Напомним,15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.