13 января 2017, 15:35

Город

Количество технологических "окон" в метро в 2017 году сократят вдвое

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Количество технологических около в метрополитене в этом году сократят в два раза. Об этом говорится в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Отмечается, что в 2016 году в метро было проведено 20 удлиненных технологических "окон". В рамках этих перерывов проводятся все основные ремонтно-профилактических мероприятия, направленные на повышение уровня комфорта пассажиров.

В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные закроют вестибюли нескольких станций столичного метрополитена.

С 22:00 пятницы, 13 января, до открытия метрополитена в понедельник, 16 января, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Тульская" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль.

С 02:00 субботы, 14 января, до открытия метрополитена в понедельник для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Бабушкинская" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

