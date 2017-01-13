Количество технологических "окон" в метро в 2017 году сократят вдвое

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Количество технологических около в метрополитене в этом году сократят в два раза. Об этом говорится в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Отмечается, что в 2016 году в метро было проведено 20 удлиненных технологических "окон". В рамках этих перерывов проводятся все основные ремонтно-профилактических мероприятия, направленные на повышение уровня комфорта пассажиров.