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12 декабря 2014, 16:15

Единый транспортный портал запустят в начале 2015 года

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Фото: M24.ru

В начале 2015 года в столице запустят Единый транспортный портал, заявил в пятницу на Московском урбанистическом форуме глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

На портале будет отображаться вся информация, связанная с транспортом. Там можно будет найти данные об отмене поездов и технических перерывах на линиях, о пробках и перекрытиях движения в городе.

Ликсутов уверен, что с помощью нового сервиса горожане смогут построить наиболее удобный для себя маршрут передвижения по городу как на общественном транспорте, так и на личных авто.

Портал объединит в себе все официальные транспортные ресурсы столицы, в том числе, parking.mos.ru, troika.mos.ru, профильные сервисы на сайте госуслуг.

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На портале будет работать виртуальный киоск, в котором можно скачать мобильные приложения. Например, "Парковки Москвы", где можно оплатить стоянку, или "Транспорт Москвы", где можно пообщаться с водителем, которого можно найти по госномеру.

Также на портале можно будет оплатить услуги по эвакуации и хранению автомобилей. Кроме того, там появится расписание пригородных поездов, которое откроют на базе сервиса "Яндекс.Электрички".

Ранее запуск единого транспортного портала планировался на конец 2014 года.

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