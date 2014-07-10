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10 июля 2014, 16:49

Второе кольцо станет самой длинной линией столичного метро

метро строительство метро стройкомплекс Москвы Андрей Бочкарев Третий пересадочный контур строительство и реконструкция

Фото: mos.ru

Второе кольцо станет самой длинной линией московского метрополитена. На нем расположится 28 станций, а протяженность ветки составит 58 километров, сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Мы ожидаем, что с вводом в эксплуатацию Третьего пересадочного контура (ТПК) около 25% пассажиров смогут избегать пересадок на кольцевой линии и центральных станциях", - цитирует Бочкарева пресс-служба департамента

В данный момент уже строится первый участок третьего пересадочного контура от станции "Нижняя Масловка" до "Хорошевской". Действующая Каховская линия в дальнейшем тоже станет частью ТПК.

После ввода в эксплуатацию второе кольцо станет самой длинной линией московского метрополитена. Сейчас первенство принадлежит Арбатско-Покровской линии. Длина "синей" ветки более 45 километров.

Запустить третий пересадочный контур планируется на рубеже 2017-2018 годов.

"Москва строится": Третий пересадочный контур

Ввод ТПК позволит снизить загрузку участков действующих линий и обеспечить метрополитеном ряд «спальных» районов города с большим населением.

Напомним, что, кроме того, в 2017 году планируется открыть станции метро "Солнцево" и "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии. "Желтая ветка" пойдет на юг и свяжет с центром города районы Солнцево и Новопеределкино.

Обе станции планируется оборудовать понятной системой навигации с цветовыми ориентирами для обозначения переходов и выходов. Вестибюли, эскалаторы, лестницы, платформы, подземные переходы и павильоны станций будут оформлены в авторском стиле.

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Метро придет и в Некрасовку, где к 2016 году откроют одноименную станцию. В настоящее время строители ведут прокладку туннелей между "Косино-Ухтомской" и "Некрасовкой". Обе станции станут частью Кожуховской линии метро.

А вот до конца 2014 года в Москве планируют открыть сразу пять новых станций метро. В июле будет открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

На Сокольнической линии введут сразу три станции: "Тропарево" - в сентябре; "Румянцево" и "Саларьево" - в декабре. Также в декабре на Таганско-Краснопресненской линии появится станция "Котельники".

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