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Ветку столичного метро от Южного порта в Коммунарку могут построить после 2025 года, сообщил глава управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев.

По его словам, предварительное проектирование должно начаться уже в следующем году, а вот реализация проекта может занять лет семь-восемь.

"Как правило, проектирование занимает порядка 1–1,5 года, а дальше будут определяться источники финансирования и может начаться строительство. Но с учетом того, что ветка длинная – ее длина, по предварительным подсчетам, может составить 25–30 километров, проект будет реализован не ранее 2025 года", – цитирует Васильева МИА "Россия сегодня".

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Он добавил, что ветка пройдет через Восточное Бирюлево и охватит районы ТиНАО. Предполагается, что линия пройдет через территорию Южного Бутова и Щербинки.

Как ранее сообщало m24.ru, во время строительства ТПК закладывается возможность развития еще 5–6 новых линий-ответвлений метро. К примеру, в ТиНАО есть перспектива провести метро в 2020 году до Троицка, а в дальнейших планах – дойти до Внуково.