Подземная цивилизация: как меняется московское метро

Год назад в метро начал курсировать уникальный вагон-лаборатория, который позволяет контролировать все объекты метро. Диагностический комплекс создали по заказу Московского метрополитена. Сетевое издание M24.ru рассказывает, как меняется московское метро - от пирамид на входе до wi-fi в вагонах.

Год назад в столичном метро начал работу диагностический вагон

Беспроводной Интернет

С 1 июля на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена заработал бесплатный Wi-Fi. Теперь посидеть в соцсетях и почитать новости в пути могут жители районов Марьино, Зябликово, Люблино и Печатники. По данным департамента транспорта, поезда на Люблинской линии перевозят около 500 тысяч пассажиров в день.

Беспроводная сеть уже обеспечивает доступ в Интернет пассажирам Кольцевой, Каховской, Калининской и Сокольнической веток. Теперь к этому списку добавилась Люблинская линия. Однако тем, кто ездит на работу по другим веткам, расстраиваться не стоит - до конца этого года Wi-Fi покроет весь метрополитен.

Напомним, проект по предоставлению бесплатного доступа в Интернет в поездах метро реализуется с сентября прошлого года. Ежедневно услугой пользуются более 300 тысяч пассажиров.

Wi-Fi на всех линиях метро появится до конца года

Оплата проезда

Еще одним нововведением стала возможность записать билеты "ТАТ", "Единый" и "90 минут" на карту "Тройка" с помощью терминалов "Элекснет". Кроме того, через терминалы можно оплатить разовые поездки по "Тройке" (минимальная сумма пополнения составляет 10 рублей, максимальная – не более 3 тысяч рублей) и пополнить социальные карты студента и школьника для проезда на наземном транспорте.

Чтобы записать нужный проездной на "Тройку" через терминал, пользователю нужно приложить карту к считывающему устройству, и выбрать интересующий билет. В случае необходимости сдачу от пополнения "Тройки" можно перечислить на мобильный телефон или сохранить до следующей оплаты.

Кроме того, купить проездной можно будет в супермаркетах и других торговых точках по всему городу. Всего планируется открыть около 10 тысяч точек продажи билетов, среди которых будут платежные терминалы, салоны связи и банки. Осенью в столице установят 300 новых билетных автоматов, которые будут не только пополнять, но и выдавать "Тройку".

В этом году также модернизируют 1,2 тысячи билетных автоматов в метро. Все они будут оснащены технологией PayPass, позволяющей "в одно касание" приобретать проездные билеты в автоматах, а также пополнять транспортные карты "Тройка" при помощи банковской карты.

Технология может появиться на всех автоматах в метро уже до конца этого года. Кроме того, в этом году терминалы для оплаты любыми банковскими картами установят на маршрутах троллейбусов, следующих по Садовому кольцу.

На сегодняшний технологией MasterCard PayPass оборудованы 64 автомата в метро. Чтобы оплатить поездку или пополнить баланс, держателям карт с функцией PayPass достаточно одного касания к специальному терминалу на кассе, турникете или билетном автомате. При этом пассажиры могут пополнять баланс на сумму до 1 тысячи рублей, не вводя пин-код.

Также московские власти планируют с помощью карты "Тройка" отслеживать передвижения пассажиров и предлагать им скидки в близлежащих розничных сетях. Программа лояльности метрополитена на основе геотаргетирования может быть запущена уже в начале следующего года.

Сейчас разрабатывается специальная IT-программа, которая позволит определить, где конкретный пассажир чаще всего расплачивается "Тройкой". Исходя из этих данных ему будут присылать информацию о скидках в кафе и магазинах тех районов, где он постоянно бывает.

Чтобы программа лояльности заработала, карта "Тройка" должна быть персонифицирована, а в личных данных владельца указан номер мобильного телефона или адрес электронной почты, куда смогут приходить сообщения о скидках.

Навигация

На 49 станциях столичного метро появились напольные указатели



Для удобства жителей и гостей столицы на пяти станциях и в нескольких подземных переходах установили информационные таблички с номером выхода в город, картами и справочной информацией. Они размещены на станциях "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Лубянка" и "Кузнецкий мост".

Указатели содержат информацию как на русском, так и английском языке. На табличках в виде трехмерных объектов изображены главные достопримечательности, а формат схемы позволяет легко ориентироваться и выбирать нужный маршрут.

Кроме того, на 49 станциях метро появилась напольная навигация. На сегодня указатели смонтировали на всех пересадочных станциях Кольцевой линии и в пределах самого кольца. Также в метро установили указатели выходов в город и пересадок на другие линии.

Названия станций на новых указателях дублируются на английском языке, а сами знаки размещены с учетом анализа движения людей и в прямой видимости друг от друга. Это поможет пассажирам, в том числе и иностранцам, не потеряться во время пути.

Новые поезда и станции

Также минувшей осенью на ВДНХ прошла презентация нового метропоезда, который будет курсировать в подземке в ближайшем будущем. Первый экспонат вагона представил немецкий концерн Siemens. По задумке производителя, новый тип поездов будет экологически чистым видом транспорта, с улучшенной шумоизоляцией и минимальным уровнем вибрации. В новых вагонах будут установлены самые передовые системы кондиционирования воздуха.

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В новых вагонах предусмотрен сквозной проход по всему составу. Кроме того, в часы пик некоторые сидения будут автоматически складываться. Для инвалидов оборудуют специальные места. В вагонах установлена система противозажатия. Если между дверными створками попадает рука или нога пассажира, то двери автоматически разожмутся.

Помимо традиционных кондиционеров в новых составах появится антибактериальная система очистки.

Новый поезд метро будет состоять из 4 - 8 вагонов и сможет развивать скорость до 100 километров в час. Кроме того, за счет откидывающихся кресел, он сможет перевозить большее количество пассажиров. В вагонах предусмотрен удобный вход/выход, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями. Салон вагона оборудован климат-контролем, системами видеонаблюдения, пожарообнаружения и пожаротушения. Срок службы нового поезда рассчитан на 30 лет.

Запустить вагоны в производство планируют до конца года, а на линии они смогут выйти в 2016 году на территории Московской области на совместном предприятии российской и германской сторон.

На Кольцевой линии появятся "умные" камеры

Что касается новых станций, то в конце января этого года был открыт участок метро от "Делового центра" до "Парка Победы" Калининской линии. Кроме того, в феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Также в этом году собираются ввести новый участок Сокольнической линии со станциями "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево". Кроме того, заработает станции "Котельники" и "Спартак" Таганско-Краснопресненской ветки, а также "Технопарк". Помимо этого, будут проведены работы по расширению депо "Планерное" и "Выхино". А у станций "Волоколамская", "Пятницкое шоссе" и "Теплый стан" появятся перехватывающие парковки.

Безопасность

До конца года на всех станциях столичного метро появятся досмотровые зоны. Кроме того, в этом году в московском метро появится новый ситуационный центр, который будет отслеживать обстановку в подземке с точки зрения безопасности.

Сейчас разрабатывается проект интеллектуальной системы видеонаблюдения в подземке. Она предполагает установку на каждой станции около 200 камер. 10% из них будут биометрическими, то есть смогут выявлять подозрительных лиц и "зайцев" - их планируется устанавливать в основном возле турникетов.

Основная часть системы видеонаблюдения будет ситуационной: камеры сосредоточатся на выявлении "пробок" в метро, бегущих или падающих пассажиров, а также людей, двигающихся против основного потока. Наблюдение за бегающими пассажирами позволит в том числе выявлять воров-карманников. Все данные с камер будут поступать в ситуационный центр метрополитена, а также в ФСБ, МВД, МЧС и другие силовые ведомства.

Фото: m24.ru

А вот за состоянием самой столичной подземки уже год следит вагон-лаборатория"Синергия-1". Это единственный в России состав, который позволяет контролировать сразу множество параметров инфраструктуры метро.

Каждый день поезд проводит 4 часа под землей и проходит 70 километров пути при средней скорости 50 км/ч. Всего бригада комплекса провела более полутора тысяч часов в лаборатории, обследовала 8,2 километров путей и выявила более 260 дефектов, что позволило своевременно провести необходимые ремонтные работы.

Бригада комплекса составляет 11 человек. Специалисты тщательно следят за показаниями всех приборов на экранах мониторов и фиксируют их. А с помощью нескольких мощных видеокамер проводится диагностика состояния пути и тоннелей.

Лазерный сканер передает на монитор специалистов 3D-изображение окружающего вагон пространства. В то же время ультразвуковая дефектоскопия позволяет оперативно выявлять мельчайшие трещины рельсов.

Кроме того, в метрополитене возобновили эксперимент по установке на турникетах "пирамид", которые преграждают путь прыгающим безбилетникам. Первые "пирамиды" установили на турникетах станции "Царицыно" в конце 2011 года. Тогда говорили, что в случае успеха ими оборудуют 100 самых загруженных станций, но этого не произошло. Объясняли все тем, что "пирамиды" мешают ремонтировать турникеты.

На данный момент в метро действует более 2 тысяч турникетов, 1,5 тысячи из них представляют собой современные модели - с высокими прозрачными створками, которые невозможно перепрыгнуть. До конца этого года планировалось заменить оставшиеся 530 турникетов.

На 19 станциях, в том числе "Войковской", "Коломенской" и "Пролетарской", турникеты были заменены в прошлом году. На это подземка потратила более 80 млн рублей. Таким образом, в метро осталось еще более 300 "старых" турникетов. Прежде чем демонтировать их, руководство метрополитена решило сделать еще одну попытку улучшить имеющиеся конструкции.

Помощь инвалидам

Еще в конце прошлого года в метро заработала служба помощи пассажирам с ограниченными возможностями. На нее могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды и пассажиры с детьми в возрасте до семи лет. Инспекторы помогут купить билет, проводят до поезда, а если потребуется, окажут первую помощь.

В этом году на 38 станциях Московского метрополитена установят специальные выпуклые ограничители - шуц-линии для слабовидящих - такие уже есть на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии.

Станции метро оборудуют линиями для слабовидящих

Основной целью нововведения является повышение уровня безопасности на метрополитене для слабовидящих пассажиров. При этом оборудовать полы станций ограничительными линиями будут в ночное время.

До конца года также планируется оснастить все турникеты указателями с надписями по Брайлю. Сейчас они есть на 121 станции, однако из-за непродолжительного срока службы в год приходится менять по 1 тысяче надписей.

Также ежегодно будет увеличиваться количество станций с багажным проходом. Если сейчас 166 вестибюлей подземки оснащено широкими турникетами, то к концу года их будет 186, а к 2018 багажными проходами оснастят все станции.

Кроме того, в метро продолжат устанавливать пандусы для детских колясок и сумок-тележек. Так, до конца года ими оборудуют 335 лестничных маршей, к 2017 году – 398. К 2018 году планируется также улучшить освещенность платформ на 51 станции, на платформах 23 станций установят световую разметку, которая предупредит инвалидов по слуху о приближении поезда.

Слепым людям в метро будут помогать специально обученные собаки

Людям с ограниченными возможностями будут помогать собаки-поводыри. Их будут готовить для конкретного инвалида с учетом его антропологических данных. После инвалид по зрению пройдет двухнедельное обучение в школе собак-проводников.

Подготовкой около 80 собак-поводырей займутся преподаватели специализированной школы из Подмосковья. Они учат животных пользоваться лифтами и эскалаторами, также приучают к шуму и правилам общего поведения в метро. Занятия будут проводиться два раза в неделю. 14 февраля тренировку для собак провели на станции метро "Авиамоторная".

Также маломобильным пассажирам метро могут помочь добраться до аэропортов. В подземке желающих попасть в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево сопровождают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. После этого их передают сотрудникам "Аэроэкспресса" на станциях "Белорусская", "Павелецкая" и "Киевская".

Сотрудники службы ежедневно дежурят на 50 станциях, есть и мобильные бригады. По предварительной заявке они могут приехать на любую станцию метро. Для этого нужно позвонить по телефону 8 (495) 622-73-41.