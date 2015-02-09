Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

09 февраля 2015, 12:26

Закрытие "Бауманской": как добраться до ближайших станций метро

метро закрытие станций московское метро станция метро Бауманская

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В воскресенье, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

История вопроса

Станция «Бауманская» была открыта 18 января 1944 года. На станции работают самые старые на сегодняшний день эскалаторы московского метро - три эскалатора типа Н-40-III, установленные в 1944 году. Они же являются самыми старыми действующими тоннельными эскалаторами в мире.


На "Бауманской" установят новые кассы и модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль, установлены современные эскалаторы – вместо трех появятся четыре новых.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Бесплатный автобус "М" курсирует между "Бауманской" и "Курской". Специально для этого на дорогах открыта выделенная полоса. Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам. Ежедневно на линии работает 22 автобуса, интервал составляет не более одной минуты.

Трамвай "Б" курсирует от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Проезд на нем нужно оплачивать.

Ссылки по теме

Кроме этого, сокращен интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24 и 88. Схему усиления маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.

Отметим, что на трех трамвайных маршрутах – №37,45 и 50 – в обоих направлениях отменена остановка "Метро "Бауманская". На время закрытия станции метро "Бауманская" организована бесплатная парковка около МГТУ имени Баумана. Стоянкой смогут пользоваться все желающие.

Для автомобилистов в районе метро "Бауманская" введен ряд ограничений. В частности, отменены:

  • прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;
  • левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;
  • левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;
  • левый поворот со Старой Басманной в Токмаков переулок;
  • выезд из Токмакова переулка на Старую Басманную;
  • левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;
  • правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;
  • левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;
  • выезд из Плетешковского переулка на Спартаковскую;
  • левый поворот со Спартаковской на Нижнюю Красносельскую;
  • выезд из Лефортовского переулка на Бауманскую;
  • выезд из Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);
  • движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;
  • выезд из Аптекарского переулка на Бауманскую;
  • выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.

Кроме того, в Посланниковом переулке введено двустороннее движение с запретом выезда на Бауманскую улицу. Посмотреть изменения на карте можно здесь.

Сюжеты: Метро 2020 Как живет столица , Тренды города: все, что волнует столицу , Ремонт станции метро "Бауманская"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать