Закрытие "Бауманской": как добраться до ближайших станций метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В воскресенье, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

История вопроса Станция «Бауманская» была открыта 18 января 1944 года. На станции работают самые старые на сегодняшний день эскалаторы московского метро - три эскалатора типа Н-40-III, установленные в 1944 году. Они же являются самыми старыми действующими тоннельными эскалаторами в мире.

Станция «Бауманская» была открыта 18 января 1944 года. На станции работают самые старые на сегодняшний день эскалаторы московского метро - три эскалатора типа Н-40-III, установленные в 1944 году. Они же являются самыми старыми действующими тоннельными эскалаторами в мире.



На "Бауманской" установят новые кассы и модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль, установлены современные эскалаторы – вместо трех появятся четыре новых.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Бесплатный автобус "М" курсирует между "Бауманской" и "Курской". Специально для этого на дорогах открыта выделенная полоса. Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам. Ежедневно на линии работает 22 автобуса, интервал составляет не более одной минуты.

Трамвай "Б" курсирует от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Проезд на нем нужно оплачивать.

Кроме этого, сокращен интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24 и 88. Схему усиления маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.

Отметим, что на трех трамвайных маршрутах – №37,45 и 50 – в обоих направлениях отменена остановка "Метро "Бауманская". На время закрытия станции метро "Бауманская" организована бесплатная парковка около МГТУ имени Баумана. Стоянкой смогут пользоваться все желающие.

Для автомобилистов в районе метро "Бауманская" введен ряд ограничений. В частности, отменены:

прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;

левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;

левый поворот со Старой Басманной в Токмаков переулок;

выезд из Токмакова переулка на Старую Басманную;

левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;

правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;

левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;

выезд из Плетешковского переулка на Спартаковскую;

левый поворот со Спартаковской на Нижнюю Красносельскую;

выезд из Лефортовского переулка на Бауманскую;

выезд из Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);

движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;

выезд из Аптекарского переулка на Бауманскую;

выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.