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08 декабря 2014, 11:40

Открылась станция метро "Тропарево"

метро проекты Тропарево Сергей Собянин

В Москве открылась станция метро "Тропарево"

Сергей Собянин открыл новую станцию "Тропарево" Сокольнической линии метро. По его словам, она обеспечит комфортный доступ к метро для жителей Теплого Стана, Тропарево-Никулино и Обручевского района. Станция "Тропарево" стала 196-й станцией столичной подземки и 20 станцией "красной" ветки.

Сергей Собянин добавил, что продление Сокольнической линии в Новую Москву находится в завершающей стадии. Он отметил, что они станут первыми станциями метро на присоединенных территориях, что накладывает особенности на процесс их ввода в эксплуатацию.

"Надеюсь, что мы в первом полугодии запустим "Румянцево" и "Саларьево" и войдем в новую территорию, где уже созданы десятки тысяч рабочих мест. И, что самое главное, эта ветка возьмет на себя большой поток людей, которые двигаются со стороны Московской области и отчасти из Солнцева, Переделкина и Новой Москвы", - сказал Сергей Собянин.

Общая протяженность участка "Юго-Западная"-"Саларьево" составит 6,5 километров (с учетом ветки в депо – 7,2 км) с тремя станциями ("Тропарево", "Румянцево", "Саларьево") и электродепо "Саларьево". Длина перегона "Юго-Западная"-"Тропарево" составляет чуть более двух километров.

Какой будет Сокольническая линия метро

Станция "Тропарево" располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина – 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

"Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".

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Поскольку Тропарево ассоциируется у москвичей с одноименной лесопарковой зоной, перронный зал станции спроектировали в виде аллеи парка под кронами деревьев. Этот образ дополняется торшерами искусственного освещения и зеркальными полосами на стенах. А в кассовых залах над турникетами смонтированы светящиеся панно, имитирующие переплетение крон деревьев.

До открытия москвичи, живущие вблизи будущей "Тропарево", пользовались станцией "Юго-Западная", расстояние до которой около 2 километров, и "Коньково", расположенной примерно в 3,5 километрах от "Тропарево". При этом пассажиропоток станции "Юго-Западная" составляет 127 тысяч человек на вход и 124 тысячи человек на выход в сутки, у "Коньково" – 46,4 тысячи и 49,6 тысячи человек в сутки соответственно.

"Москва в цифрах": Открытие станции метро "Тропарево"

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что на станции "Тропарево" применят новую систему управления и оповещения, которая позволит уменьшить человеческий фактор.

"Благодаря системе можно из центра на проспекте Мира управлять системами движения в "Тропарево". Это мировая практика, но пока это решение требует отработки. Позднее на такую систему мы планируем перевести уже все станции метрополитена", – добавил он.

Напомним, в течение 2014 года власти Москвы планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы".

На "красной" ветке открылась станция "Тропарево"

В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

Добавим, что московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро.

Сюжеты: Метро 2020 Как работает власть

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