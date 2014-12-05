У электричек начнут дежурить помощники маломобильным пассажирам

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В следующем году у московских электричек начнут дежурить помощники маломобильным пассажирам. Об этом M24.ru рассказал первый заместитель генерального директора Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Руслан Лисневский. Кроме того, компания ведет переговоры с метрополитеном, чтобы сотрудники центра обеспечения мобильности провожали пожилых пассажиров и инвалидов от подземки до электричек.

"О создании специальной службы пока рано говорить, но этот вопрос сейчас прорабатывает наша рабочая группа, будет идти подготовка специалистов. Также мы ведем переговоры с московским метрополитеном на предмет того, чтобы их служба могла обеспечить пересадку из метро на электропоезда", - сказал Лисневский.

По его словам, пока не решено, будут ли помощники дежурить только на городских станциях электричек или на областных тоже. Он также отметил, что у ЦППК есть определенные проблемы с инфраструктурой и подвижным составом для пассажиров с ограниченными возможностями. "Не все переходы оборудованы пандусами, но мы над этим работаем. Нынешний подвижной состав не подходит для инвалидов-колясочников, но новые вагоны приспособлены для них. Уже 30 таких составов мы закупили, в течение 15 лет поступят еще 400", - пояснил Лисневский.

Начальник службы внешних связей столичного метрополитена Иван Осташко подтвердил, что ведутся переговоры с ЦППК насчет организации пересадки маломобильных пассажиров из метро на станции электричек. "Мы разрабатываем эту схему. Но пока не решено, когда она будет реализована", - сказал Осташко.

В московском метро центр обеспечения мобильности пассажиров работает с октября 2013 года. Инспекторы центра, увидев на входе в подземку престарелых граждан и инвалидов, пассажиров с маленькими детьми, помогают им безопасно пройти вестибюль через вестибюль и турникеты к поезду. Инспекторы могут сопровождать маломобильного пассажира всю поездку, но для этого нужно оставить предварительную заявку. В московском метро центр обеспечения мобильности пассажиров работает с октября 2013 года. Инспекторы центра, увидев на входе в подземку престарелых граждан и инвалидов, пассажиров с маленькими детьми, помогают им безопасно пройти вестибюль через вестибюль и турникеты к поезду. Инспекторы могут сопровождать маломобильного пассажира всю поездку, но для этого нужно оставить предварительную заявку. Также сотрудников центра обучают работе с собаками-поводырями. Уже 20 инспекторов получили специальные удостоверения. В сентябре 2014 года заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что для центра помощи маломобильным гражданам будет закуплено 10 грузовых тележек. С их помощью сотрудники подземки станут "подвозить" багаж пенсионеров, инвалидов, беременных женщин и пассажиров с детьми. В первую очередь тележки будут использоваться на станциях, находящихся рядом с вокзалами. С июня 2014 года пассажиров с ограниченными физическими возможностями, желающих попасть в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево, сопровождают сотрудники центра. Их провожают до аэроэкспресса на станциях "Белорусская", "Павелецкая" и "Киевская", а затем передают местным сотрудникам.





Эксперт общественной организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков сказал, что центры помощи должны появиться на каждой станции как городского, так и пригородного сообщения. Он также отметил, что даже если все переходы и лестницы на станциях ЦППК будут оборудованы пандусами, колясочники не смогут самостоятельно забираться по ним. "Уклон пандусов слишком крутой, а нужен более пологий, но проектировка лестницы не позволяет это сделать. Инвалиду в любом случае понадобится помощь, поэтому специально подготовленные люди нужны", - сказал эксперт.

Он также заметил, что людям на колясках нужно помочь забраться и в сам вагон, поскольку уровни платформы и пола электропоезда могут не совпадать.

Помощник президента Союза инвалидов России Марат Шейхадинов считает, что центры помощи маломобильным пассажирам на станциях крайне нужны, поскольку в Москве проживает более миллиона инвалидов. Он также отметил, что в центры обеспечения мобильности можно привлекать и волонтеров. По словам Шейхадинова, в большинстве случаев горожанам с ограниченными возможностями просто нужна подстраховка и внимание, поэтому серьезная подготовка кадров не потребуется.

"Волонтеры могут проводить до платформы, поддержать, если сложно идти. Конечно, для колясочника нужен подготовленный профессионал, но не обязательно держать целый штат таких специалистов", - сказал Шейхадинов.

По его словам, волонтеры могут работать и на пригородных, и на городских платформах, которые располагаются недалеко от их дома. "Думаю, что многие добрые люди придут и подежурят пару часов. Конечно, нужна агитационная компания, чтобы привлечь людей, можно ввести систему поощрения – несколько бесплатных поездок", - сказал эксперт.

Майя Соерова