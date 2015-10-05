Из-за забитого стока вода попала на участок синей ветки метро

Фото: m24.ru/

Участок Арбатско-Покровской линии метро от станции "Площадь Революции" до "Курской" подтопило водой, сообщил читатель m24.ru Юрий.

"Все поезда ехали со скоростью 20 километров в час, сообщение пассажирам передал машинист поезда", – сказал очевидец.

В пресс-службе подземки m24.ru пояснили, что рано утром 5 октября действительно было небольшое подтопление из-за забитого стока, но все неполадки были устранены.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы хотят увеличить штрафы для организаций, ответственных за подтопление улиц, в 10 раз – с 5 до 50 тысяч рублей.

Председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов уточнил, что законопроект будет рассмотрен осенью 2015 года. Поводом для введения такого правового акта стали подтопления улиц из-за ливней летом 2015 года. В столичной подземке такие инциденты происходят редко.