В подземке установят заграждения между платформами и путями

На станциях новых линий московского метро могут установить стеклянные ограждения, которые будут отделять платформу от путей, не допуская катания хулиганов между вагонами поездов и предотвращая случаи падения на пути.

"Рассматривается вопрос установки на новых линиях метро стеклянных заграждений со вторыми дверями", - передает РИА Новости слова представителя столичной подземки.

Подобные заграждения установлены в метро разных городов мира, отметил он, уточнив, что в московском метро планируется установка защитных заграждений, в первую очередь, на третьем пересадочном контуре, который сейчас формируется.

Он добавил, что метро является транспортом повышенной опасности, поэтому "если человек рискует, ездит между вагонами или на крышах поездов, то он должен знать, на что идет".

"Если кто-то хочет погибнуть, то это достаточно сложно предотвратить. Более того, практически невозможно отследить, когда человек залезает между вагонами поезда", - сказал представитель подземки.

По данным Министерства внутренних дел, в 2012 году привлечены к ответственности около 50 человек, которые в поисках острых ощущений катались на крышах вагонов и сцепках поездов.

Напомним, сегодня сообщалось, что в пятницу вечером в московском метро сорвался и погиб подросток, катавшийся на сцепке вагонов одного из составов на перегоне между станциями "Царицыно" и "Орехово" Замоскворецкой линии.