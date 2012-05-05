Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

05 мая 2012, 16:56

В подземке установят заграждения между платформами и путями

метро МВД платформы зацеперы

На станциях новых линий московского метро могут установить стеклянные ограждения, которые будут отделять платформу от путей, не допуская катания хулиганов между вагонами поездов и предотвращая случаи падения на пути.

"Рассматривается вопрос установки на новых линиях метро стеклянных заграждений со вторыми дверями", - передает РИА Новости слова представителя столичной подземки.

Подобные заграждения установлены в метро разных городов мира, отметил он, уточнив, что в московском метро планируется установка защитных заграждений, в первую очередь, на третьем пересадочном контуре, который сейчас формируется.

Он добавил, что метро является транспортом повышенной опасности, поэтому "если человек рискует, ездит между вагонами или на крышах поездов, то он должен знать, на что идет".

"Если кто-то хочет погибнуть, то это достаточно сложно предотвратить. Более того, практически невозможно отследить, когда человек залезает между вагонами поезда", - сказал представитель подземки.

По данным Министерства внутренних дел, в 2012 году привлечены к ответственности около 50 человек, которые в поисках острых ощущений катались на крышах вагонов и сцепках поездов.

Напомним, сегодня сообщалось, что в пятницу вечером в московском метро сорвался и погиб подросток, катавшийся на сцепке вагонов одного из составов на перегоне между станциями "Царицыно" и "Орехово" Замоскворецкой линии.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать