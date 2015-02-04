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Город

04 февраля 2015, 14:27

В 2016 году в столице построят 54 км линий "легкого" метро

метро строительство стройкомплекс Москвы планы легкое метро Марат Хуснуллин

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

В 2016 году в столице построят 54 километра линий "легкого" метро и еще 20 километров - подземного. Кроме того, на Малом кольце железной дороги установят 30 остановок. Таким образом в городе появится полноценное "легкое" метро.

"В 2016 году мы построим 74 километров метро. Столько в год пока еще никто не строил, даже китайцы. Затем надо будет организовать удобную пересадку с одного метро на другое. Эта работа займет еще около пяти лет", - сообщил в интервью "Российской газете" заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам, на Малом кольце организуют 30 остановочных пунктов, на 19 из которых появятся транспортно-пересадочные узлы. Хуснуллин также добавил, что необходимо будет увязать в единую тарифную систему несколько видов транспорта.

В Москве запустят легкое метро

Заммэра подчеркнул, что после завершения всех работ в Москве появится транспортная инфраструктура, похожая на ту, что существует в европейских столицах.

"Так происходит в Лондоне или Париже. Человек едет с одним билетом на железнодорожном транспорте и даже не понимает, где электричка, а где – метро", - резюмировал Марат Хуснуллин.

Ранее M24.ru сообщало, что интервал движения поездов на Малом кольце Московской железной дороги составит шесть минут. Об этом рассказал директор представительства ГУП "Управляющая компания "Трансюжстрой" Олег Юзык.

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Юзык напомнил, что исторически это кольцо было грузовым, поэтому перед пуском по нему пассажирского движения потребуется выполнить ряд работ по его реконструкции.

"Помимо прочего, все 54 километра кольца будут электрифицированы. Для этого выполняются работы по контактной сети. Также будет применено новое устройство по микропроцессорной централизации, что позволит сократить график движения поездов до шести минут", - цитирует Юзыка Агентство "Москва".

Кроме того, по словам Юзыка, на МКЖД будут внедряться новые средства связи - они позволят обеспечить устойчивый контакт между машинистом, диспетчером и дежурным по станции.

Помимо этого, свое "легкое" метро появится и в Подмосковье. К его строительству планируют приступить в 2016 году. Одну из первых веток логично было бы провести из Балашихи в Реутов, в котором уже есть станция подземного метро. Стоимость километра такого метро составляет 1 миллиард рублей, в то время как стоимость строительства 1 километра подземного метро равна пять миллиардов рублей.

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