Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичном правительстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

Так, по собственному желанию уволен первый заместитель председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Раис Ахмадеев.

На пост заместителя руководителя департамента образования сроком на пять лет мэр Москвы назначил Светлану Юрьеву.

Главой управы района Люблино стал Алексей Бирюков, района Ростокино - Михаил Бурцев, Останкинского района - Петр Поволоцкий.