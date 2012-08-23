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Мэр Москвы

23 августа 2012, 20:42

Памятник Мусе Джалилю откроется в Москве 24 августа

мэр Москвы памятники Департамент культуры Москвы Муса Джалиль Сергей Собянин

Фото с сайта www.mosdepkultura.ru

Памятник выдающемуся татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю откроется в Москве 24 августа. Бронзовый памятник высотой 4,6 метра и весом 1,5 тонны будет установлен на территории парка Царицыно, на пересечении улиц Мусы Джалиля и Братеевской.

На церемонии открытия памятника ожидается присутствие мэра Москвы Сергея Собянина, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и дочери Мусы Джалиля, сообщает департамент культуры.

Муса Джалиль родился в 1906 году в Оренбургской губернии. В конце 1920-х годов он начинает работать журналистом в Москве и учиться в Московском университете. В 1934 году вышли два его сборника: "Орденоносные миллионы" на комсомольскую тему и "Стихи и поэмы". В 1941 году был призван в Красную Армию. В июне 1942 года во время Любанской операции советских войск Муса Джалиль был тяжело ранен и попал в плен. Он вступил в созданный немцами легион "Идель-Урал" и организовал среди легионеров подпольную группу, устраивая побеги военнопленных. В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля. За участие в подпольной организации он был казнен на гильотине 25 августа 1944 года.

В 1956 году Джалиль посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза, в 1957 году стал лауреатом Ленинской премии. В 60-е годы стихи Мусы Джалиля переводили Анна Ахматова, Самуил Маршак, Арсений Тарковский.

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