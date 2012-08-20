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Мэр Москвы

20 августа 2012, 16:22

Собянин наградил москвичей – призеров Олимпиады

мэр Москвы награды Олимпийские игры власть Сергей Собянин

Правительство Москвы выплатит призерам Олимпийских игр в Лондоне дополнительные премии. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече со сборной в здании мэрии, где проходило чествование московских олимпийцев


Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей и призеров Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Столичное правительство приняло решение выплатить спортсменам вознаграждения: за золотую медаль - 4 миллиона рублей, за серебряную медаль - 2,5 миллиона, за бронзовую - 1,7 миллиона рублей", сообщает "Интерфакс".

Собянин, выступая перед спортсменами, отметил, что они внесли огромный вклад в успех сборной на Олимпиаде - более 37% всех наград получили именно москвичи. "Все мы трудно переживали Олимпийские игры. Вся страна переживала вместе с вами. Я считаю, что российская сборная, российский спорт победил", - сказал мэр.

Москвичи в Лондоне завоевали награды в теннисе, баскетболе, волейболе, художественной и спортивной гимнастике, плавании, фехтовании, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, легкой и тяжелой атлетике.

Градоначальник вручил спортсменам золотые, серебряные и бронзовые сертификаты, букеты цветов и сфотографировался с каждым олимпийцем на память.

Напомним, 17 августа президент РФ Владимир Путин наградил золотых призеров Олимпиады. Он вручил государственные награды - ордена "За заслуги перед Отечеством", ордена Почета и ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" - всего 48 наград.

"Серебряных" и "бронзовых" призеров награждал глава администрации президента Сергей Иванов.

Кроме того, олимпийцы получили от Путина автомашины Audi, которые он вручил спортсменам лично. После фотосессии на фоне храма Василия Блаженного спортсмены разъехались по домам на своих новых авто с шоферами.

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