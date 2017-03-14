Собянин: в Москве растет популярность спорта и здорового образа жизни

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Число занимающихся спортом москвичей за шесть лет возросло вдвое, сообщил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы. По словам мэра, на сегодняшний день это каждый третий житель города.

По итогам 2016 года количество москвичей, систематически занимающихся физической культурой, достигло 3,96 миллиона человек. Среди них 45,8 тысячи граждан с ограниченными возможностями.

Популярность спорта и здорового образа жизни выросла, в первую очередь, за счет развития общедоступной спортивной инфраструктуры, включая создание условий для занятий физкультурой на открытом воздухе. Сегодня спортивные сооружения Москвы могут единовременно принять 467 тысяч человек, что практически в два раза больше, чем в 2010 году.

Число качественных спортивных площадок во дворах за шесть лет выросло в 3,5 раза – с 1,9 до 6,8 тысячи. Количество лыжных трасс увеличилось в 2,6 раза – с 142 до 370, беговых и велосипедных дорожек в 12 раз – с 68 до 839.

Ввели и 12 крупных спортивных объектов. В 2017 году построят еще 48 объектов.

Всего в Москве действуют 19 995 объектов спорта, в том числе более 1,4 тысячи плоскостных сооружений, 3,6 тысячи спортивных зала, 377 плавательных бассейнов, 58 крытых катков, 4,4 других объектов.

Также на популярность отрасли повлияло активное вовлечение молодежи в спортивную жизнь города за счет развития новых видов спорта, таких как воркаут, самокатный спорт, футбольный фристайл, паркур и другие. Также часто стали проводиться массовые спортивные мероприятия, где только в 2016 году приняли участие 2,4 миллиона человек.

В прошлом году появилось более 100 площадок для сдачи нормативов ГТО и 21 центр тестирования. В городе провели 24 городских и окружных фестиваля ГТО.

На портале "Активный гражданин" провели шесть опросов на спортивную тематику, в которых приняли участие 1,2 миллиона человек. А на сайте sport.mos.ru с 1 октября работает новый электронный сервис, который помогает родителям в выборе вида спорта для детей.

Развивается в Москве и профессиональный спорт. В среднем доля московских спортсменов в составах сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта составляет 23 процента. В частности, на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной команды России выступили 88 москвичей. Это 31 процент от общего количества членов сборной.

Москвичи внесли большой вклад в итоговый результат национальной команды. Сборная РФ заняла четвертое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 27 медалей, в том числе – 11 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.

В 2016 году в столице прошло 63 крупных спортивных мероприятия. В этом году столица станет одним из городов, в котором пройдет крупнейший футбольный турнир года – Кубок конфедераций. Кроме того, в 2017 году планируется проведение международных соревнований по фехтованию и этапа Кубка мира ФИНА по плаванию.