Мы не сократим финансирование программ развития города - Собянин

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В будущем году правительство Москвы не сократит финансирование программ, направленных на развитие города. Об этом рассказал Сергей Собянин на приеме в честь аккредитованного в Москве дипломатического корпуса.

"Многие проекты, которые находились в зачаточном состоянии, будут выходить уже как готовые продукты, чтобы изменять качество жизни в городе", - подчеркнул мэр Москвы.

По словам Собянина, наиболее важными направлениями развития в будущем году станут решение транспортных вопросов и привлечение инвестиций.

"В уходящем году московские пробки начали сдавать свои позиции. Это произошло потому что мы развернули активное строительство новых дорог, линий метро и транспортных развязок", - заявил мэр.

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Собянин отметил, что обновление общественного транспорта, развитие Новой Москвы, реорганизация промзон и развитие высокотехнологичного производства не оставляют равнодушными инвесторов. "Даже в нынешних не самых благоприятных экономических условиях нам есть что предложить зарубежным инвесторам", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что культурная жизнь столицы также не стоит на месте. "В уходящем году в Москве появилась прекрасная площадка для развития выставочной деятельности - это ВДНХ. Сейчас открылся урбанистический форум, а уже завтра стартует международный фестиваль рождественских ярмарок", - добавил Собянин.

Фестиваль пройдет в столице с 12 декабря по 11 января. Главной темой мероприятия станут сказки народов мира. Рождественский фестиваль пройдет на 25 площадках внутри Садового кольца. Еще 11 площадок откроют в округах.

На ярмарках можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд.