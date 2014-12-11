Сергей Собянин и мэр Тель-Авива обсудили вопросы партнерства

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Сергей Собянин и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в ходе встречи обсудили вопросы партнерства двух городов в сфере туризма, инноваций, поставок сельскохозяйственной продукции, рекламы и обеспечения безопасности.

Мэр Москвы отметил успешность начатой в 2011 году программы стажировок работников здравоохранения российской столицы в зарубежных медцентрах, в том числе в клиниках Тель-Авива.

Кроме того, главы городов уделили внимание вопросам проведения Дней Израиля и мероприятиям, посвященным юбилею Победы и памяти жертв холокоста, которые пройдут в Москве в 2015 году.

Стоит отметить, что в основе взаимодействия между двумя городами лежит Протокол о партнерстве, подписанный в 2001 году. Так, по итогам прошлого года товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и израильскими партнерами вырос на 21,5 процент по сравнению с 2012 годом и превысил один миллиард долларов

За девять месяцев 2014 года поток туристов из Израиля увеличился на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил порядка 84 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин и мэр Риги Нил Ушаков подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Рижской думой на 2015-2017 годы.

Программа предусматривает проведение Дней Москвы в Риге и Дней Риги в Москве. Планируется организация студенческих обменов и курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка, совместные концерты музыкальных коллективов, а также обмен опытом в различных экономики и городского хозяйства.

Напомним, ранее Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Северной Осетией, Дагестаном, Камчатским краем, Римом и Миланом. При этом соглашения с иностранными городами предполагают не только торговлю и культурный обмен, но и взаимное увеличение потока туристов.