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Мэр Москвы

10 августа 2014, 11:27

В Москве нет дефицита продуктов после введения санкций - Собянин

мэр Москвы товары продукты рынки ярмарки магазины дефицит санкции торговые сети Сергей Собянин городское управление

Фото: M24.ru

В столичных магазинах нет дефицита продовольствия, объем импорта товаров не так велик, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.

По его словам, многие торговые сети уже смогли переориентироваться на отечественного производителя.

"Мы мониторим ситуацию. В магазинах никакого дефицита нет - ни в сетях, ни в бутиках, ни эксклюзивной продукции, ни продукции для широкого потребителя", - отметил мэр Москвы.

В случае необходимости в столичную торговую сеть будут поступать продовольствия из Аргентины, Бразилии, Чили и других стран.

"В течение 2-3 месяцев вся эта "шумиха" с изменением продовольственного рынка, поставщиков продовольствия окончательно уйдет. За это время и сетевые компании, и отдельные поставщики продовольствия сориентируются и займут эту нишу", - добавил Собянин.

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Ранее в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, такие страны как Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые.

В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. А отсутствие норвежской рыбы могут компенсировать российские производители.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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