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Мэр Москвы

06 декабря 2017, 14:03

Московские уличные фестивали в 2018 году пройдут под знаком театра

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в Государственном театре наций с известными театральными деятелями и обсудил предложение о реализации в наступающем году нового культурного проекта "Москва – театральная столица".

Речь идет об организации на благоустроенных улицах театральных площадок под открытым небом в рамках фестиваля "Путешествия в Рождество" и других городских событий на протяжении всего 2018 года. Предложение получило поддержку Сергея Собянина.

Портал Москва 24 расскажет о том, что готовят городские фестивали своим посетителям в 2018 году.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Путешествие в Рождество"

Фестиваль будет проходить с 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года.

Для театральных постановок будут предоставлены площади на Садовом кольце, Манежная площадь, площадь Революции, Тверская площадь, площадки и парки поблизости. А главной площадкой станет пешеходная Тверская. Здесь будет работать более 2 тысяч актеров и музыкантов.

Всего же в дни фестиваля свое искусство покажут более 40 театральных коллективов. Зрители увидят ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, интерактивные театрализованные программы и уличные театральные постановки. Только на Садовом кольце запланировано почти 500 часов театральных представлений.

Проекты на Тверской улице представят МХТ им. А. П. Чехова, Государственный театр наций, Театр Et Cetera.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"Московская Масленица"

Фестиваль пройдет с 9 по 18 февраля 2018 года.

Программа включает выступления национальных театров России. Талантливые режиссеры и артисты из регионов представят постановки с национальным колоритом.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"Пасхальный дар"

Фестиваль будет проходить с 5 по 15 апреля 2018 года.

Большой городской праздник ознаменуется масштабным благотворительным театральным марафоном. В благоустроенных общественных пространствах выступят театральные коллективы из Москвы и регионов.

Также в программе – выступления театральных коллективов с участием людей, имеющих особенности здоровья, например "Театра Простодушных", в труппу которого входят люди с синдромом Дауна.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Московская весна а сappella"

Фестиваль пройдет с 27 апреля по 9 мая 2018 года.

На традиционном музыкальном фестивале "Московская весна a cappella" к песенному жанру добавятся музыкальные театральные форматы − мюзикл и оперетта. Артисты будут выступать на открытых городских площадках.

Дебютировавший весной 2017 года фестиваль сразу же стал одним из крупнейших событий такого формата в мире наряду с подобными мероприятиями в США и Австрии. Московские улицы и площади, вокзалы и даже балконы домов в центре города превратились в самые настоящие концертные площадки. Всего выступили 168 участников из 12 стран, которые исполнили 8 тысяч песен.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Московское лето"

Фестиваль будет проходить с 20 июля по 5 августа 2018 года.

В эти дни москвичей и гостей столицы ждет фестиваль оперного искусства. На благоустроенных общественных пространствах выступят артисты ведущих московских и региональных оперных театров.

В 2017 году к фестивалю "Московское лето. Цветочный джем" был приурочен Международный конкурс ландшафтного дизайна. Город украсили более 20 произведений именитых ландшафтных дизайнеров из пяти стран. А совсем недавно фестиваль стал лауреатом Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации "Событие года".

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Времена и эпохи"

Фестиваль пройдет с 9 по 19 августа 2018 года.

В рамках фестиваля "Времена и эпохи" на городских улицах и в парках представят театрализованные реконструкции исторических событий.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

День города

Фестиваль будет проходить с 30 августа по 9 сентября 2018 года.

К празднованию Дня города предлагается приурочить гала-программу с участием лауреатов и номинантов крупнейших театральных (и не только!) фестивалей.

В том числе:

  • Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска";
  • Международный театральный фестиваль имени Чехова;
  • Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория";
  • Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес";
  • Международный конкурс им. П. И. Чайковского;
  • Фестиваль особого театра "Протеатр. Международные встречи".

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