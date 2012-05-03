На востоке Москвы заработала электроподстанция "Абрамово" мощностью 3 на 100 МВт. Столичный мэр Сергей Собянин нажал символическую красную кнопку пуска объекта.

Подстанция позволит обеспечить электроэнергией потребителей Восточного административного округа, в частности, апелляционный корпус Мосгорсуда, социальное жилье на месте сносимых ветхих домов в Преображенском районе, школы и детские сады в районе Соколиная гора, а также перспективные жилые комплексы района Богородское. Гендиректор Объединенной энергетической компании (ОЭК) Павел Ливицкий сообщил градоначальнику, что подстанция станет также звеном в схеме создания кольца 20 кВт на территории Москвы.



"В первую очередь она позволит обеспечить присоединение нагрузок Восточного округа. Три трансформатора по 100 мегаватт смогут выдать мощность для технологического присоединения в размере 210 мегаватт",- передает ИТАР-ТАСС слова Ливицкого.

Он добавил, что подстанция также позволит "запитать" "всю транспортную инфраструктуру, включая железнодорожное кольцо". Также она участвует в программе энергоснабжения станций метро.

"Подстанция позволяет запитывать не только нагрузки, находящиеся на близлежащих территориях, но и в кольце позволяет осуществлять транзит практически на всю Москву, покрывая равномерно необходимую мощность", - объяснил энергетик, по данным которого компания в текущем году закрывает 80 процентов всего городского заказа по мощности, по технологическому присоединению.

"В этом году в рамках строительства опорного кольца 20 киловольт возводим сети, строим необходимый распределительный и соединительный пункты, трансформаторные подстанции для снабжения потребителей. В первую очередь это 15 станций метрополитена мы запитываем",- сказал гендиректор ОЭК.

Также он сообщил, что в программу этого года входит введение в строй Центра по управлению сетями "ОЭК", а также подстанций "Мневники" и "Новая".

"Подстанции идентичные "Абрамово" - три трансформатора по сто МВт. Помимо этого вводятся подстанция "Красносельская" и "Новокузьминки". В последующих планах - строительство подстанции "Сколково" для обеспечения инновационного центра и реконструкция подстанции "Битца" - перевод ее с нынешних 110 кВт на 220 или перспективно 500 кВт. Собянин также осмотрел готовящийся к открытию Центр технологического управления сетями компании. По словам Ливицкого, в этот центр поступает вся информация по работе и состоянию энергосетей, отсюда можно управлять высоковольтными подстанциями.

"Это мозг компании, откуда осуществляется диспетчерское управление, прием вышестоящих команд и выдача команд на необходимое переключение или управление как распределительных, так и высоковольтных сетей. Мы можем подхватить весь объем подстанций как смежный сетевых компаний, так и собственных перспективных и качественно ими управлять", - пояснил Ливицкий.

Мэр также пообщался с сотрудниками Центра и узнал от них, что оборудование в нем "самое продвинутое" и он заработает в ближайшее время.

Собянин осмотрел технику энергетиков: дизель-генераторную передвижную установку, которая разворачивается на месте за 10 минут и может "запитать" 17-ти этажный четырехподъездный дом.

Кроме того, мэру показали уникальную лабораторию, с помощью которой можно оперативно определить место повреждения кабеля и глубину его залегания. Также мэр осмотрел автомобили для оперативных выездных бригад энергетиков