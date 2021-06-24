Юрист прокомментировал решения Оперштаба о непривитых сотрудниках

Работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников, если они отказались от вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы. Расскажем, какие последствия ждут таких работников и что по этому поводу говорит закон.
На скамейку штрафников
На сегодняшний день в Москве введена обязательная вакцинация 60% работников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг. Позже постановлением главного санитарного врача столицы Елены Андреевой в этот список были добавлены работники служб доставки. Первый компонент вакцины сотрудникам необходимо поставить до 15 июля, второй – до 15 августа.
В Оперштабе пояснили, что занятые в этих сферах сотрудники вправе не ставить прививку. Однако исполнять им трудовые обязанности в этом случае нельзя, отметили там.
На время отстранения от работы зарплата непривитому сотруднику не начисляется, подчеркнули в Оперштабе. Также этот период не включается в трудовой стаж, который дает право на отпуск.
В Оперштабе отметили, что работодатель имеет право предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы. Однако такие гарантии отказавшимся от проведения профилактической прививки не предусмотрены, пояснили там.
В 60% сотрудников из сфер с обязательной вакцинацией также входят самозанятые и работающие удаленно граждане, заявили в Оперштабе. В оставшиеся 40% попадают москвичи с временными медицинскими отводами и переболевшие коронавирусом, а также другие "на усмотрение самих организаций".
Контроль за соблюдением предписанных мер будут проводить в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. В случае нарушений столичный Роспотребнадзор будет просить об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток.
Важно, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, сообщили в Оперштабе. Там же москвичам не рекомендовали проходить тест на антитела перед вакцинацией.
"Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками", – говорится в сообщении.
Там добавили, что перед проведением прививки медработники проводят стандартный осмотр. Никаких специальных обследований проходить не требуется, сказали в Оперштабе.
Никаких противоречий
Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков назвал законной меру по отстранению работников в случае отказа от вакцинации не по причине медицинских противопоказаний.
"Для возвращения к работе необходимо выполнить условия, определенные санитарным врачом, то есть вакцинироваться", – заявил Шершуков.
Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 согласился с законностью мер в отношении непривитых сотрудников.
"С учетом того, что в определенных сферах введена обязательная вакцинация 60% работников, они в любом случае должны поставить прививку. Отказ же будет поводом для отстранения", – объяснил Воробьев.
При этом работодатель не имеет права заставлять сотрудника сделать прививку, если у него есть для этого медицинские противопоказания, говорит юрист. В этом случае сотрудник имеет право пожаловаться в Трудовую инспекцию или суд, говорит Воробьев. Однако для этого необходимо предоставить все подтверждающие документы о медицинском отводе и доказательства незаконных требований организации, добавил он.
Также работодатель не имеет права отстранить сотрудника от работы до 15 июля, заметил собеседник Москвы 24.
По словам юриста, если у человека есть сроки вакцинации, введенные постановлением, заставлять его пройти процедуру в более сжатые даты нельзя.
По данным на 22 июня, прививку от коронавируса уже сделали более двух миллионов москвичей.