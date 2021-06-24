Юрист прокомментировал решения Оперштаба о непривитых сотрудниках

Работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников, если они отказались от вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы. Расскажем, какие последствия ждут таких работников и что по этому поводу говорит закон.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На скамейку штрафников

На сегодняшний день в Москве введена обязательная вакцинация 60% работников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг. Позже постановлением главного санитарного врача столицы Елены Андреевой в этот список были добавлены работники служб доставки. Первый компонент вакцины сотрудникам необходимо поставить до 15 июля, второй – до 15 августа.

В Оперштабе пояснили, что занятые в этих сферах сотрудники вправе не ставить прививку. Однако исполнять им трудовые обязанности в этом случае нельзя, отметили там.





Оперштаб Москвы Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащим обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.

На время отстранения от работы зарплата непривитому сотруднику не начисляется, подчеркнули в Оперштабе. Также этот период не включается в трудовой стаж, который дает право на отпуск.

В Оперштабе отметили, что работодатель имеет право предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы. Однако такие гарантии отказавшимся от проведения профилактической прививки не предусмотрены, пояснили там.

В 60% сотрудников из сфер с обязательной вакцинацией также входят самозанятые и работающие удаленно граждане, заявили в Оперштабе. В оставшиеся 40% попадают москвичи с временными медицинскими отводами и переболевшие коронавирусом, а также другие "на усмотрение самих организаций".

Контроль за соблюдением предписанных мер будут проводить в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. В случае нарушений столичный Роспотребнадзор будет просить об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

Важно, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, сообщили в Оперштабе. Там же москвичам не рекомендовали проходить тест на антитела перед вакцинацией.

"Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками", – говорится в сообщении.

Там добавили, что перед проведением прививки медработники проводят стандартный осмотр. Никаких специальных обследований проходить не требуется, сказали в Оперштабе.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Никаких противоречий

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков назвал законной меру по отстранению работников в случае отказа от вакцинации не по причине медицинских противопоказаний.





Александр Шершуков зампред Федерации независимых профсоюзов России Данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которое вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей. В случае если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не выплачивается.

"Для возвращения к работе необходимо выполнить условия, определенные санитарным врачом, то есть вакцинироваться", – заявил Шершуков.

Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 согласился с законностью мер в отношении непривитых сотрудников.





Василий Воробьев юрист Работника имеют право отстранить от своих обязанностей, так как он временно не соответствует требованиям к своей должности. Это связано с тем, что без прививки он не в состоянии выполнять свою работу с соблюдением всех норм законодательства.

"С учетом того, что в определенных сферах введена обязательная вакцинация 60% работников, они в любом случае должны поставить прививку. Отказ же будет поводом для отстранения", – объяснил Воробьев.

При этом работодатель не имеет права заставлять сотрудника сделать прививку, если у него есть для этого медицинские противопоказания, говорит юрист. В этом случае сотрудник имеет право пожаловаться в Трудовую инспекцию или суд, говорит Воробьев. Однако для этого необходимо предоставить все подтверждающие документы о медицинском отводе и доказательства незаконных требований организации, добавил он.

Также работодатель не имеет права отстранить сотрудника от работы до 15 июля, заметил собеседник Москвы 24.





Василий Воробьев юрист Если работодатель требует предоставить документы о вакцинации раньше 15 июля, на это можно пожаловаться в соответствующие инстанции или просто проигнорировать. Такое требование незаконно.

По словам юриста, если у человека есть сроки вакцинации, введенные постановлением, заставлять его пройти процедуру в более сжатые даты нельзя.

По данным на 22 июня, прививку от коронавируса уже сделали более двух миллионов москвичей.