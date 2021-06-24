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15:51

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Юрист прокомментировал решения Оперштаба о непривитых сотрудниках

К работе – с прививкой. Что грозит невакцинированным сотрудникам
медицина общество

Работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников, если они отказались от вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы. Расскажем, какие последствия ждут таких работников и что по этому поводу говорит закон.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На скамейку штрафников

На сегодняшний день в Москве введена обязательная вакцинация 60% работников сфер торговли, транспорта, общепита и услуг. Позже постановлением главного санитарного врача столицы Елены Андреевой в этот список были добавлены работники служб доставки. Первый компонент вакцины сотрудникам необходимо поставить до 15 июля, второй – до 15 августа.

В Оперштабе пояснили, что занятые в этих сферах сотрудники вправе не ставить прививку. Однако исполнять им трудовые обязанности в этом случае нельзя, отметили там.

Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащим обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.
Оперштаб Москвы

На время отстранения от работы зарплата непривитому сотруднику не начисляется, подчеркнули в Оперштабе. Также этот период не включается в трудовой стаж, который дает право на отпуск.

В Оперштабе отметили, что работодатель имеет право предложить сотруднику перейти на удаленный режим работы. Однако такие гарантии отказавшимся от проведения профилактической прививки не предусмотрены, пояснили там.

В 60% сотрудников из сфер с обязательной вакцинацией также входят самозанятые и работающие удаленно граждане, заявили в Оперштабе. В оставшиеся 40% попадают москвичи с временными медицинскими отводами и переболевшие коронавирусом, а также другие "на усмотрение самих организаций".

Контроль за соблюдением предписанных мер будут проводить в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. В случае нарушений столичный Роспотребнадзор будет просить об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

Важно, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса, сообщили в Оперштабе. Там же москвичам не рекомендовали проходить тест на антитела перед вакцинацией.

"Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками", – говорится в сообщении.

Там добавили, что перед проведением прививки медработники проводят стандартный осмотр. Никаких специальных обследований проходить не требуется, сказали в Оперштабе.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Никаких противоречий

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков назвал законной меру по отстранению работников в случае отказа от вакцинации не по причине медицинских противопоказаний.

Данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которое вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей. В случае если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не выплачивается.
Александр Шершуков
зампред Федерации независимых профсоюзов России

"Для возвращения к работе необходимо выполнить условия, определенные санитарным врачом, то есть вакцинироваться", – заявил Шершуков.

Юрист Василий Воробьев в разговоре с Москвой 24 согласился с законностью мер в отношении непривитых сотрудников.

Работника имеют право отстранить от своих обязанностей, так как он временно не соответствует требованиям к своей должности. Это связано с тем, что без прививки он не в состоянии выполнять свою работу с соблюдением всех норм законодательства.
Василий Воробьев
юрист

"С учетом того, что в определенных сферах введена обязательная вакцинация 60% работников, они в любом случае должны поставить прививку. Отказ же будет поводом для отстранения", – объяснил Воробьев.

При этом работодатель не имеет права заставлять сотрудника сделать прививку, если у него есть для этого медицинские противопоказания, говорит юрист. В этом случае сотрудник имеет право пожаловаться в Трудовую инспекцию или суд, говорит Воробьев. Однако для этого необходимо предоставить все подтверждающие документы о медицинском отводе и доказательства незаконных требований организации, добавил он.

Также работодатель не имеет права отстранить сотрудника от работы до 15 июля, заметил собеседник Москвы 24.

Если работодатель требует предоставить документы о вакцинации раньше 15 июля, на это можно пожаловаться в соответствующие инстанции или просто проигнорировать. Такое требование незаконно.
Василий Воробьев
юрист

По словам юриста, если у человека есть сроки вакцинации, введенные постановлением, заставлять его пройти процедуру в более сжатые даты нельзя.

По данным на 22 июня, прививку от коронавируса уже сделали более двух миллионов москвичей.

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