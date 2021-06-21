Эксперты объяснили, почему необходима вакцинация подростков от COVID-19

В июле в столице начнутся клинические исследования вакцины "Спутник V" для подростков, а сейчас идет предварительный набор добровольцев. По результатам примут решение о включении их в программу вакцинации от коронавируса. Разбираемся, чем препарат для детей отличается от препарата для взрослых и необходима ли прививка детям.



"Спутник" для детей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в начале июля в столице стартуют клинические исследования вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет. Их проведет Центр имени Гамалеи на площадке городских медучреждений.

Ракова пояснила, что сейчас идет предварительный набор добровольцев для участия в первых двух фазах исследования. Принять в нем участие смогут те подростки, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют противопоказаний к препарату или же других медицинских причин. Вместе с тем в добровольцы не смогут принять тех, кто перенес ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или сделал прививку от другого заболевания менее чем за 30 дней до введения "Спутника V".

"Как и до этого, для граждан старше 18 лет исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой. Третья фаза – в детских поликлиниках города Москвы", – сказала заммэра.

Как отметила Ракова, по результатам будет возможно принять решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19. Участниками исследования станут 350 человек. Из них 100 примут участие в первой и второй фазах, а 250 – в третьей. Им введут препарат "Спутник V", но в меньшей дозировке, чем людям старше 18 лет.





Анастасия Ракова заммэра Москвы по вопросам социального развития Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

По ее словам, перед началом испытаний всех участников эксперимента тщательно обследуют, в том числе проведут ПЦР-тестирование. Первые три дня подростки будут находиться в отдельном боксе в стационаре, а потом за их самочувствием будут наблюдать в течение 48 часов после прививки.

После этого они должны будут посетить больницу для сдачи анализов еще несколько раз, добавила заммэра.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На пользу всем?

Врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 объяснил, почему подростков необходимо вакцинировать облегченной версией "Спутника V".

"У них достаточно хорошо работает иммунная система, и эта нежелательная реакция, если им ввести полную дозу, будет более выражена. Когда мы вводим вакцину, мы вызываем определенный иммунный ответ, и у подростков он достаточно активный", – сказал эксперт.

Иммунолог подчеркнул, что возрастная группа 12–17 лет является одним из мощных каналов передачи коронавирусной инфекции. Перекрыть распространение вируса, по мнению врача, поможет вакцинация.





Владимир Болибок врач – иммунолог-аллерголог Дети-подростки хотя и заражаются коронавирусной инфекцией, но сами могут вообще ничего не ощущать либо переносить ее в виде легкого ОРВИ в большинстве своем. При этом они будут какое-то время вирусоносителями, вирусовыделителями и будут передавать инфекцию по цепочке своему окружению.

Однако специалист предположил, что проводить прививочную кампанию среди подростков будет непросто. "Он сам (подросток. – Прим. ред.) коронавирусом не болеет. Соответственно, чтобы ты своих маму и папу не заразил, своего педагога не заразил. С моей точки зрения, здесь нюанс мотивации будет очень сложный", – пояснил иммунолог.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 также заявила, что подростков необходимо вакцинировать – даже несмотря на то что они не так часто болеют коронавирусом.

"Подростки меньше всего заражаются коронавирусом по одной простой причине: у них меньше хронических заболеваний. Они могут быть только носителями, если встречаются группами, тогда как носители приносят домой и распространяют инфекцию", – объяснила эксперт.

У детей хороший интерфероновый статус (интерферонами называют ряд белков со сходными свойствами, выделяемых в ответ на вторжение вируса. – Прим. ред.), поэтому они в большинстве случаев в состоянии самостоятельно справиться с заболеванием. Однако подростки могут распространять вирус и принести его домой более старшим родственникам. По этой причине вакцинация поможет защитить и взрослых, которые тяжелее переносят COVID-19, подытожила терапевт.