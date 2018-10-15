Москва 24 покажет, какой грипп атакует в этом сезоне

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17 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная сезону гриппа. Перед журналистами выступит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Она расскажет о том, как проходит вакцинация против гриппа, когда наступит пик и завершение гриппозного сезона, а также какие типы вируса ожидаются, чем они опасны.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 17 октября в 11:00 на этой странице.