Из клиник выписаны 110 пострадавших при аварии в метро

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110 пострадавших при аварии в московском метро выписаны из больниц. В клиниках остаются 27 человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает агентство "Москва".

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 человек - в состоянии средней тяжести, а 12 - в удовлетворительном.





Напомним, что 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они находятся под арестом.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда. В настоящее время ведется расследование инцидента.