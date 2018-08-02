Зарплаты, уровень, продолжительность жизни: что изменилось в московском здравоохранении

За последние годы здравоохранение в столице пережило второе рождение. Главный врач ГКБ им. М.Е. Жадкевича и известный телеведущий Александр Мясников рассказал порталу Москва 24, что именно изменилось и как это повлияло на жизнь горожан и самих врачей.

Фото: Москва 24

Вы являетесь доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Почему вы приняли решение войти в предвыборный штаб?

Все просто: я достаточно давно знаю этого человека, если хотите, я его фанат и безмерно его уважаю. Я практически с рождения живу в Москве, и мне этот город никогда не нравился: он был серым, грязным, не сравнимым ни с Ленинградом, ни с Сочи, ни даже с Краснодаром. А теперь Москва – это европейский город, который притягивает. Когда сюда приезжаешь, то получаешь удовольствие, начинаешь улыбаться людям. Мне кажется, что меняется в лучшую сторону не только город, но и москвичи.

Я хочу, чтобы это продолжалось, но еще много, что надо сделать.

Давно ли вы знаете Сергея Семеновича лично? Какое он произвел на вас впечатление при первой встрече?

Я помню, что при первой встрече немного нахально на совещании сказал Сергею Семеновичу: "Надо же, а вы, оказывается, нормальный человек". Сергей Семенович в тот момент посмеялся и сказал: "А что вы ожидали?" А я ожидал, что он – чиновник такого класса – будет все перекладывать на помощников. Но нет, он во всем прекрасно разбирается, очень жестко за всем следит – настоящий мужик.

Какие ваши проекты лично контролировал Сергей Собянин? Как он проявил себя в качестве руководителя?

Весь проект московского здравоохранения курировал лично Сергей Семенович, и мы видим результаты. Сейчас Москва – единственный город в России, который достиг по средней продолжительности жизни европейского уровня: смертность от сердечных заболеваний у нас упала с 30 процентов до шести, по онкологии смертность упала практически на 40 процентов. Это все и заслуга Собянина. Если бы был в это время другой мэр, то ничего бы не произошло, потому что перемены – это не просто покупка оборудования, это и изменение всей структуры здравоохранения.

Если вы помните, были недовольства, и это надо было пережить. Я больше чем уверен, что любой другой человек на посту мэра повернул бы обратно, пошел назад, так как это очень плохо для имиджа и для политики. Но он не бросил, пошел дальше, поэтому я считаю, что именно его хорошее упрямство, желание довести все до конца и не свернуть сыграло определяющую роль. Я знаю очень много медиков, главных врачей и других функционеров в медицине, которые были готовы сдаться, но благодаря Сергею Семеновичу не сдались. Именно поэтому Москва сегодня по признанию других стран находится в пятерке лидеров среди европейских государств в плане здравоохранения. И это все прошло в исторически короткий срок.

И по сей день любой главный врач несет личную ответственность, потому что в кабинете у мэра висят показатели системы ЕМИАС, он видит электронные очереди. Если очередь сигнализирует красным, то из-за этого главный врач может лишиться работы, если неверно отреагирует и не сможет перестроиться, чтобы люди не стояли в очереди, не ждали. Все серьезно.

В вашей больнице за последние годы появилось какое-то уникальное техническое оборудование, которое позволило делать то, чего вы не делали раньше?

Новое оборудование – это только вопрос денег. А вот ум, чтобы это оборудование работало, чтобы оно не простаивало, просто необходим. Так, например, была создана "сосудистая сеть". Посмотрели, сколько нужно ангиографов (устройств для оценки состояния сосудов – прим. ред.), чтобы снизить смертность от инфаркта, и поставили. Теперь ангиографов и таких центров у нас больше, чем в Париже.

Мало того, ввели же и "инфарктную сеть", когда от звонка в скорую до введения баллона в коронарную артерию проходит всего 120 минут, и пациента отвезут в больницу со свободной операционной. Проработали именно алгоритм действия – к оборудованию "приставили" голову, это крайне важно.

У меня больница – хороший европейский госпиталь, где есть практически все. Я не знаю, что хотеть – у меня нет проблем с оборудованием. Сегодня моя больница по количеству проводимых кардиологических инвазивных процедур (внутренние вмешательства в работу сердечно-сосудистой системы без открытой операции – прим. ред.) находится на седьмом месте, впереди – шесть федеральных центров, которые только этим занимаются. А мы также занимаемся и инсультами, и гангренами, и такими проблемами, как, например, в случае с Маргаритой Грачевой. Мы это делаем каждый день: пришиваем пальцы, кисти – это не суперисключительная операция.

Наша больница – одна из семи в Москве, в которой будут строиться новые приемные покои, это совершенно другая идеология: больной поступает прямо "с колес", затем здесь же проходит и диагностика, и операции, только потом он будет поступать в палату.

Какие изменения вы считаете наиболее значимыми за последние годы в сфере здравоохранения?

Как я уже говорил, главная задача – это не закупить оборудование, это даже не выстроить алгоритм, а понимание, что самое слабое звено нашей медицины – это образование врачей. Нам не хватает грамотных врачей. Мы можем получить самый дорогой аппарат, но если врач будет получать то образование, которое он получает сейчас, то мы далеко не уедем.

Вся переаттестация, которая у нас положена по закону, на сегодняшний день – формальность, если сто процентов врачей ее проходят. Сергей Собянин это понял и ввел понятие "Московский врач". Профиспытания сделали добровольными, но чтобы стать заведующим, то все-таки желательно подтвердить звание "Московского врача". А этот статус получает один из десяти претендентов. Для этого надо учиться не один месяц, чтобы попытаться его получить.

Москва – единственный город в стране, где ввели такую строгую переаттестацию, и мы не просто создали кнут, а сделали пряник, так как врачи с таким статусом хорошо получают. Когда я пришел в больницу, то средняя зарплата у врача была 40 тысяч рублей, теперь средняя зарплата в моей больнице – 156 тысяч. Есть те, кто получают значительно больше, и статус "Московский врач" открывает дорогу к такой оплате труда в том числе.

У меня пока четыре врача работают с таким статусом. Но получить его непросто, так как это требует многомесячной подготовки, многие пробуют, но не всем удается. Недавно я получил из рук Сергея Семеновича звание "Заслуженный врач", чем горжусь и очень рад.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".