Кандидат в мэры Собянин обсудил предвыборную программу с врачами и общественниками

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин начал серию встреч с экспертами, чтобы сформировать свою предвыборную программу.

"Для москвичей, пожалуй, самое важное – это их здоровье, здоровье их родных и близких, их детей. Несмотря на то, что за последние годы мы в здравоохранении достаточно продвинулись, по целому ряду показателей вышли на европейский уровень, в том числе и по продолжительности жизни москвичей на уровень ведущих европейских городов. Тем не менее, эта проблема остается чрезвычайно актуальной", – заявил мэр. Он предложил экспертам обсудить накопившиеся по теме вопросы.

По словам Сергея Собянина, необходимо обсудить, как работает поликлиническое звено и рассмотреть доступность первичной помощи. Несколько вопросов есть и по работе стационаров.

Он также выразил уверенность, что московское здравоохранение в ближайшие годы сделает еще один качественный шаг вперед.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что его предвыборная программа будет основана на предложениях горожан, собранные волонтерами его избирательного штаба.



В ходе состоявшейся 30 июня встречи кандидат в мэры столицы сообщил, что его предвыборная программа будет сформирована в течение месяца – до августа. Он отметил, что очень важно учесть все наказы и пожелания, которые давали москвичи. По словам Собянина, важны все наказы, касающиеся и транспорта, и экологии, и развития каждого района, каждого двора.

Он также назвал главные направления своей предвыборной программы: здравоохранение, образование, экологию, транспорт и социальную политику.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.