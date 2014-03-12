Россия побила собственный рекорд по количеству медалей на Паралимпиаде

Сборная России побила рекорд по количеству медалей на Паралимпиаде

Сборная России побила собственный рекорд по количеству наград на Паралимпийских играх в Сочи. На данный момент в копилке нашей команды - 46 медалей, что на восемь наград превосходит лучший результат, установленный в Ванкувере.

В спринте на километр россияне завоевали сразу три медали: Кирилл Михайлов взял золото, Рушан Миннегулов - серебро, а Владислав Лекомцев - бронзу. Стоит отметить, что в финале были представлены только россияне - лыжники из других стран преодолеть квалификацию не смогли.

Также медальную копилку пополнили горнолыжницы.

Таким образом, в копилке сборной России 46 медалей - 16 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых.

Отметим, что рекорд был побит в пятый день Паралимпиады, и у россиян имеются прекрасные шансы улучшить свое достижение.

