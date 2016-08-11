Форма поиска по сайту

11 августа 2016, 02:54

Инна Дериглазова стала олимпийской чемпионкой в фехтовании на рапирах

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в соревнованиях по фехтованию и принесла сборной России 14-ю медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В финале россиянка победила итальянку Элизу ди Франчиску со счетом 12:11. Другая россиянка Аида Шанаева уступила представительнице Туниса Инес Бубакри в матче за третье место со счетом 11:15.

Дериглазова является трехкратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады в Лондоне в командном турнире. Ранее россиянки не становились победительницами в индивидуальных соревнованиях рапиристок на Олимпиадах.

На счету сборной России на Играх в Рио стало 4 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых награды.

