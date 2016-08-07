Рапирист Тимур Сафин принес сборной России пятую медаль

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский рапирист Тимур Сафин принес в копилку сборной России пятую медаль Олимпийских игр.

Россиянин завоевал бронзу в упорном поединке с британцем Ричардом Крузом. Итоговый счет – 15:13 в пользу Сафина.

Ранее серебряные медали Олимпиады в стрельбе из лука завоевали российские спортсменки. Женская сборная в составе Ксении Перовой, Туяны Дашидоржиевой и Инны Степановой уступила в финале сборной Южной Кореи со счетом 1:5.

Бронзовую медаль Олимпийских игр в турнире по дзюдо в весовой категории до 52 килограммов выиграла российская спортсменка Наталья Кузютина. В борьбе за третье место Кузютина одержала победу над китаянкой Ма Иннань.

Серебро в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров завоевала 7 августа россиянка Виталина Бацарашкина. 19-летняя спортсменка выбила 197,4 очка.

Бацарашкиной не хватило всего полтора очка до завоевания золота, которое досталось китаянке Чжан Мэнсюе. Представительница Китая установила олимпийский рекорд в финалах соревнований.

Первой медалью олимпийской сборной России было золото, которое накануне вечером выиграл дзюдоист Беслан Мудранов.