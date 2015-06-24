Мавзолей Ленина закроют на один день для посетителей

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В четверг, 25 июня, мавзолей Ленина закроют посетителей, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Это связано с проведением на Красной площади московского фестиваля "Книги России". В обычные дни мавзолей Ленина открыт для посещения каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов.

Ранее мавзолей закрывали 20 июня из-за проведения на Красной площади выпуска слушателей Военного учебно-научного центра Сухопутных войск, а также на три дня (с 10 по 12 июня) из-за подготовки к проведению концерта в честь Дня России.

С 23 апреля по 15 мая мавзолей закрывался в связи с подготовкой празднования Дня Победы на Красной площади.

Кроме того, 16 февраля мавзолей Ленина закрыли для посетителей на два месяца. Объект был закрыт до 16 апреля из-за профилактических работ.

До этого на ремонт мавзолей был закрывали с сентября по декабрь 2012 года, однако реконструкция продлилась до мая 2013 года.