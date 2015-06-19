Мавзолей Ленина закроют для посетителей 20 июня

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

В субботу, 20 июня, для посетителей будет закрыт мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

Мавзолей и некрополь не будут работать из-за проведения на Красной площади выпуска слушателей Военного учебно-научного центра Сухопутных войск.

Напомним, ранее мавзолей закрывали на три дня (с 10 по 12 июня) из-за подготовки к проведению концерта в честь Дня России.

С 23 апреля по 15 мая мавзолей закрывался в связи с подготовкой празднования Дня Победы на Красной площади.

Кроме того, 16 февраля мавзолей Ленина закрыли для посетителей на два месяца. Объект был закрыт до 16 апреля из-за профилактических работ.

До этого на ремонт мавзолей был закрывали с сентября по декабрь 2012 года, однако реконструкция продлилась до мая 2013 года.