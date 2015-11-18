Мужчину задержали за желание полежать в Мавзолее

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

Возле Мавзолея Ленина задержан обнаженный мужчина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел голый на Красную площадь, чтобы, как он объяснил, "полежать в Мавзолее вместе с Лениным".

Полицейские задержали его у входа и передали бригаде медиков.

Напомним, в середине октября полиция задержала мужчину, который хотел пройти на прием к президенту России Владимиру Путину через служебный вход Спасской башни.

"13 октября поступила информация, что 49-летний мужчина хотел пройти через служебный вход Спасской башни на территорию Московского Кремля для встречи с президентом. Мужчина был задержан и после осмотра направлен в ближайшую психиатрическую больницу", – сказал источник агентства.

О чем хотел поговорить задержанный с главой государства неизвестно.