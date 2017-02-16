Форма поиска по сайту

16 февраля 2017, 12:40

Город

Мавзолей Ленина закрыли на профилактику

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

Мавзолей Ленина на Красной площади ожидают плановые профилактические работы. В период с 16 февраля по 16 апреля вход для посетителей будет закрыт, сообщает ТАСС.

Планируется провести мероприятия по обеспечению сохранности тела вождя революции. Обслуживание должно пройти и уникальное оборудование, поддерживающее температурный и световой режим в мавзолее.

Подобные работы проводятся на регулярной основе, примерно раз в один–два года. Последний раз мавзолей закрывался на два месяца в 2015 году.

Тело Ленина сохраняется по уникальным отечественным методикам. Подобному бальзамированию подвергались тела тринадцати политических лидеров разных стран.

