Режиссер монтажа Вероника Чибис даст мастер-класс в Библиотеке Эйзенштейна

Вероника Чибис. Фото: предоставлено киноклубом "Кинопризыв"

22 сентября в рамках киноклуба "Кинопризыв" в Библиотеке имени С.М. Эйзенштейна пройдет мастер-класс режиссера монтажа, идеолога и создателя "Народной монтажной Чибис" Вероники Чибис.

Эксперт расскажет, что такое киноснобизм, какие необходимы технические приспособления для достижения wow-эффекта в картинке, раскроет секреты post production, а также даст несколько советов начинающим монтажерам.

"Монтаж – важнейшая часть создания картины. При монтаже главное не просто "клеить", но думать. От этого, в том числе, зависит успех твоего фильма. В рамках мастер-класса Вероника Чибис не только расскажет об идеях, технических приемах и хитростях, но и приведет яркие, убедительные, наглядные примеры", - сообщают организаторы события.

Добавим, Вероника Чибис работала над такими сериалами и фильмами, как "Глухарь", "Одна война", "Ликвидация". Она также сняла документальный фильм о современном русском дизайне.

Начало – в 20.00. Вход свободный, однако необходима регистрация.