Посетителей "Аптекарского огорода" научат делать мандалы из растений

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Посетителей Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" научат создавать эффектные поделки из натуральных растений. Мастер-класс под названием "Мандалы из орхидей и эвкалипта" пройдет в среду, 16 ноября, в 18:00, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

Мандала является сакральным геометрическим символом сложной структуры, используемый при медитациях. По форме мандала совпадает с цветком лотоса, розы, мифическим Золотым цветком.

Такие символы вышивают на ткани, рисуют на песке, выполняют цветными порошками, делают из металла, камня, дерева. Изначально же мандалы составлялись из живых и засушенных листьев, цветов и веток.

Считается, что цветочные мандалы позволяют восстановить утерянную связь с природой и обрести внутреннюю гармонию.

С 14 по 18 ноября в "Аптекарском огороде" пройдет конкурс, на котором разыграют два какао, или шоколадных дерева (Theobroma cacao). Участникам нужно отправить письмо на cocoa-ao@yandex.ru с пометкой "Хочу какао!" и ответом на вопрос: "Что я сделаю с шоколадным деревом от "Аптекарского огорода?".