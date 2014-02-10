Чему ДК учат детей: стать папарацци, улететь в космос и сделать сальто

Фото: M24.ru

Цирковое искусство, рисование на песке и ракетостроение. М24.ru рассказывает об оригинальных занятиях, которые проводят в столичных дворцах и домах культуры, расположенных чуть дальше центра - в районах Кунцево, Зябликово, Перово и других.

Искусство и цирк

В ДК “Зодчие” детей (от 6 до 10 лет) учат цирковому искусству. За четыре года ученики студии “Калейдоскоп” знакомятся с полным разнообразием цирковых дисциплин: от эквилибристики и акробатики до пантомимы. Для того, чтобы приступить к занятиям, необходимы только справка от врача и желание; для перехода на более высокий уровень обучения нужно стараться и показывать себя – это обязательное условие.

Ученики “Калейдоскопа” активно гастролируют, радуют концертами родной дом культуры и весь Западный административный округ, проводят открытые уроки для родителей и мастер-классы. Стоимость обучения не превышает 2800 рублей в год, а заниматься приходится 3 раза в неделю.

Где: ДК “Зодчие”, район Кунцево, ЗАО.

Пингвины и акулы пера

Там же, в ДК “Зодчие”, работает клуб для тех, кто хочет писать новости и вести программы на ТВ - “Папарацци”. Непростому журналистскому искусству детей обучают два года, за это время ученики проходят путь от корреспондента до редактора или, к примеру, ведущего радиоэфира. Главный продукт работы юных работников медиасферы – молодежная газета кунцевского района “Молодо-зелено”.

Кстати, студия “Папарацци” своими силами проводит ежегодный фестиваль молодых журналистов “Пингвины пера”. По окончании занятий в студии предполагается, что ее выпускники будут готовы к поступлению на журфак любого столичного вуза, например, МГУ имени Ломоносова, а потом устроиться в ведущие СМИ: от “Первого канала” до всевозможных радиокомпаний или PR-агентств.

Где: ДК “Зодчие”, район Кунцево, ЗАО.

Краткий курс косоплетения

Центр творческого развития “Гармония” приглашает девочек от семи лет учиться плести косы. Занятия в кружке “Русая коса” длятся от четырех занятий до года, преподаватели обещают научить правильно разделять волосы на пробор, умело ставить руки и заплетать от простой греческой косы до косы, которая подойдет к коктейльному дресс-коду.

Кстати, при создании кос никто не страдает: парикмахерские опыты девочки ставят не на живых людях, а на специальных длинноволосых манекенах. В общем, кружок для тех, кто чувствует себя настоящей девочкой от головы до кончиков пальцев.

Где: ЦТР “Гармония”, район Зябликово, ЮАО.

Научиться быть леди

Еще одна девчачья студия – “Модница”. Кружок с почти десятилетней историей превращает выпускниц детских садов в истинных леди. Ученицы обучаются искусству дефиле, хореографии, актерскому мастерству и макияжу, выступают на фестивалях, гастролируют с шоу-программой и участвуют в показах современных дизайнеров.

Где: ДК “Прожектор”, район Перово, ВАО.

Британский акцент

В ДК “Берендей” убивают сразу двух зайцев: дети одновременно учатся петь и учат английский язык. Детский хор с британским акцентом поет проверенные временем хиты – от знаменитой ливерпульской четверки до ABBA и QUEEN. В такой кружок приглашают детей старше восьми лет и с начальным уровнем знания языка.

Где: ДК “Берендей”, район Хорошево-Мневники, СЗАО.

Песок вместо красок и кисточек

Рисование песком – одно из самых нежных и хрупких видов искусства. Создавать трогательные сыпучие картины учат в студии 7BIOZ. Ученики умеют не только рисовать песком, но и создают собственные мультфильмы. Научить рисовать в кружке обещают и тех, у кого пока нет художественных навыков. Такие курсы обойдутся родителям в 6000 рублей в месяц - не самый бюджетный вариант, но эмоции родного ребенка, как известно, бесценны.

Где: КЦ “Москвич”, район Текстильщики, ЮВАО.

Улететь в космос на собственной ракете

Клуб для юных гиков по моделированию ракет работает на Востоке Москвы. Мастер спорта по ракетомоделированию обучает детей работать с материалами, нужными для строительства космического корабля, объяснят основы электротехники и радиоэлектроники. Первый этап строительства средства для полета в космос – разработка модели на компьютере, затем – изготовление по чертежам.

Ученики студии создают не только выставочные макеты-пустышки, но и копии реально существующих спортивных ракет (реальные размеры, конечно, не соблюдаются). Техническая студия считается одной из самых сильных в Москве - за последние годы серди маленьких ракетостроителей появились мастера спорта и кандидаты.

Где: ДК “Восточный”, район Перово, ВАО.

