Бойцы Росгвардии за три минуты задержали участников массовой драки в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бойцы Росгвардии в течении трех минут задержали участников массовой драки в столице, сообщили m24.ru представители службы вневедомственной охраны. Инцидент произошел ранним утром на улице Кулакова.

В результате массовой потасовки пострадали трое молодых людей. Бойцы прибыли на место спустя три минуты после сигнала о том, что на улице слышны крики. Экипаж группы задержания остановил автомобиль Ford Focus, в котором находились трое неизвестных в возрасте 24, 22 и 19 лет.

Сотрудники вневедомственной охраны установили, что мужчины избили троих молодых людей в результате ссоры. Конфликт возник на фоне личных неприязненных отношений. Мужчины также произвели в сторону молодых людей несколько выстрелов из пневматического пистолета и скрылись с места происшествия.

Задержанные уроженцы Оренбургской области доставлены в территориальный отдел полиции. Потерпевшие госпитализированы.