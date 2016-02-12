Для влюбленных москвичей создали маршрут для романтической прогулки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

К 14 февраля проект "Узнай Москву" подготовил гид по самым романтическим местам столицы, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Романтический маршрут, проложенный на интерактивной карте, специально составлен таким образом, чтобы вместить максимальное число расположенных недалеко друг от друга интересных мест в полтора часа прогулки. Все точки маршрута снабжены подробными описаниями в виде текста и аудиозаписи.

Начать предлагается с музея-квартиры А.С. Пушкина, куда поэт привез свою молодую жену Наталью Гончарову после свадьбы. Следующие точки – церковь Спаса на Песках, дом, в котором жил А.Н. Скрябин, церковь Симеона Столпника на Поварской, дом Марины Цветаевой, "Дом Ростовых".

В финале маршрута предлагается посетить символ любви, побеждающей предрассудки, – особняк З.Г. Морозовой. В этом доме 17 лет прожил Савва Морозов с женой Зинаидой невзирая на осуждение родственников и купеческого сообщества – супругу известный русский меценат выбрал не богатую и не знатную.

От Спиридоновки, на которой расположен особняк Морозовых, можно дойти до площади Никитских ворот. Там когда-то располагалась церковь, в одном из приделов которой проходило венчание А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой.

А пройдясь по Воздвиженке, можно дойти до "Наугольного дома" Шереметьева, владелец которого в свое время дерзнул жениться на крепостной актрисе. Завершить день предлагается в саду "Эрмитаж".

Другие варианты празднования 14 февраля предложил телеканал "Москва 24". Центром гуляний в саду "Эрмитаж" станет ледовая площадка. Парк Горького порадует пары скидками на билет на новую выставку "Музей для влюбленных", если те расскажут кассиру историю своего знакомства. А в "Кузьминках" 14 февраля стартует забег любви – спортсмены пробегут 5 километров, держась за руки.

На посвященном проекту "Узнай Москву" портале собраны описания более 1,2 тысячи домов, 112 памятников, 35 музеев, 151 территории, биографии 195 исторических личностей. Сайт адаптирован для мобильных устройств.

Информация также доступна в одноименном мобильном приложении для устройств на iOs и Android. Объекты снабжены QR-кодом. Чтобы узнать о них больше, нужно открыть камеру в приложении и навести ее на код.

Еще одно приложение проекта – "Узнай Москву.Фото" – позволит сфотографироваться с 3D-моделями исторических и культовых персонажей на столичных улицах. Например, возле Музея Космонавтики можно обнаружить в камере смартфона Юрия Гагарина, а у стены Цоя на Арбате – сделать селфи с Виктором Цоем. Приложение можно найти в AppStore и GooglePlay.