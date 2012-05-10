Удальцов хочет провести новый "Марш миллионов" 12 июня

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который находится под арестом за неповиновение сотрудникам полиции, призвал сторонников оппозиции продолжать "народные гуляния" и готовиться к новому "Маршу миллионов" 12 июня, сообщает РИА Новости.

"Борьба за свободную Россию будет продолжена. Я призываю продолжить ежедневные народные гуляния на улицах Москвы и других городов, а также начать подготовку нового "Марша миллионов" и провести его 12 июня", - написал Удальцов в обращении к своим сторонникам, которое опубликовала в Twitter его адвокат Виолетта Волкова.

Напомним, оппозиция с понедельника проводит "народные гуляния" - группа активистов перемещается по центру Москвы и поет песни. Участники гуляний таким образом мирно выражают протест против действующей власти.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов был задержан в ночь на 9 мая во время гуляний на Патриарших прудах и арестован на 15 суток. Согласно решению суда, Удальцов нарушил статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов). Защита оппозиционера считает приговор незаконным и намерена его обжаловать. Оппозиционер Алексей Навальный также был арестован на 15 суток по той же статье.

В минувшее воскресенье в Москве прошел "Марш миллионов". Участники акции должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и там провести митинг. Однако часть участников шествия свернули с маршрута и попытались прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону Кремля. В ходе акции были задержаны Удальцов, Навальный и Борис Немцов. За противоправные действия в рамках акции полиция задержала в центре Москвы более 450 человек.

По данным столичного ГУМВД РФ, в ходе провокационных действий некоторых участников пострадали около 20 сотрудников полиции, трое из них госпитализированы с колото-резаными ранами и серьезными ушибами.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, назвал беспорядки на "Марше миллионов" провокацией, которая, вероятнее всего, была спланирована.

Руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщил сегодня, что власти Москвы учтут уроки оппозиционного митинга, прошедшего 6 мая в центре столицы, и в будущем ужесточат требования к проведению акций.