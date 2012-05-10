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Акции

10 мая 2012, 14:34

Удальцов хочет провести новый "Марш миллионов" 12 июня

марш миллионов акции Сергей Удальцов

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, который находится под арестом за неповиновение сотрудникам полиции, призвал сторонников оппозиции продолжать "народные гуляния" и готовиться к новому "Маршу миллионов" 12 июня, сообщает РИА Новости.

"Борьба за свободную Россию будет продолжена. Я призываю продолжить ежедневные народные гуляния на улицах Москвы и других городов, а также начать подготовку нового "Марша миллионов" и провести его 12 июня", - написал Удальцов в обращении к своим сторонникам, которое опубликовала в Twitter его адвокат Виолетта Волкова.

Напомним, оппозиция с понедельника проводит "народные гуляния" - группа активистов перемещается по центру Москвы и поет песни. Участники гуляний таким образом мирно выражают протест против действующей власти.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов был задержан в ночь на 9 мая во время гуляний на Патриарших прудах и арестован на 15 суток. Согласно решению суда, Удальцов нарушил статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов). Защита оппозиционера считает приговор незаконным и намерена его обжаловать. Оппозиционер Алексей Навальный также был арестован на 15 суток по той же статье.

В минувшее воскресенье в Москве прошел "Марш миллионов". Участники акции должны были пройти по улице Большая Якиманка до Болотной площади и там провести митинг. Однако часть участников шествия свернули с маршрута и попытались прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону Кремля. В ходе акции были задержаны Удальцов, Навальный и Борис Немцов. За противоправные действия в рамках акции полиция задержала в центре Москвы более 450 человек.

По данным столичного ГУМВД РФ, в ходе провокационных действий некоторых участников пострадали около 20 сотрудников полиции, трое из них госпитализированы с колото-резаными ранами и серьезными ушибами.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, назвал беспорядки на "Марше миллионов" провокацией, которая, вероятнее всего, была спланирована.

Руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщил сегодня, что власти Москвы учтут уроки оппозиционного митинга, прошедшего 6 мая в центре столицы, и в будущем ужесточат требования к проведению акций.

Сюжет: Болотное дело

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