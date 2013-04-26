В субботу в центре Москвы ограничат движение из-за марафона

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 27 апреля, в связи с проведением Открытого чемпионата России-2013 по марафону в центре Москвы будет ограничено движение.

Так с 06.00 и до окончания мероприятий ограничат проезд транспорта по Новолужнецкому проезду, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистинской и Кремлевской набережным до Китайгородского проезда, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Ведомство просит автомобилистов заранее выбирать маршруты для объезда этой зоны, а также предупреждает об изменениях маршрутов общественного транспорта. В частности, произойдут перемены в движении столичных троллейбусов №2,8, 12, 16, 33, 44 и 79 и автобусов №12ц, 25, 64 и 132, сообщает Мосгортранс.

Троллейбус №2 проследует от станции "Фили" до Новинского бульвара, троллейбус №8 - от Москворецкого рынка до улицы Балчуг, троллейбус №12 будет ехать от Больницы МПС до Белорусского вокзала, №16 – от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот, №33 – от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", а 44 троллейбус будет следовать от станции метро "Парк Победы" до Новинского бульвара.

Маршрут движения троллейбуса №31 не изменится, однако его будут пускать с увеличенными интервалами, а маршрут №79 отменят.

Изменения произойдут и в движении столичных автобусов. Так, автобус №12ц проследует от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади, автобус №25 проедет от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а маршруты 64 и 132 будут идти от станции "Лужники-Южные" по улице Лужники, Комсомольскому проспекту, улице Хамовнический вал и далее своими маршрутами.

Напомним, в субботу, 27 апреля, в столице пойдет Открытый чемпионат России-2013 по марафону. Планируется, что в нем примут участие около 150 человек – как любители, так и профессиональные спортсмены. Старт будет дан на Большой спортивной арене комплекса "Лужники". На время мероприятия в городе усилят меры безопасности.