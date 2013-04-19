Обнародованы фото подозреваемых в совершении теракта в Бостоне

Подозреваемые в теракте в американском Бостоне. Фото: Федеральное бюро расследований

В США следователи Федерального бюро расследований обнародовали фотографии подозреваемых в совершении теракта в Бостоне.

ФБР опубликовало фото подозреваемых в бостонском теракте

На снимках, полученных с камер видеонаблюдения, двое неизвестных: смуглый мужчина в черной кепке и белый мужчина в белой кепке. Оба идут по улице Бойлстон с рюкзаками за спиной. Как минимум в одной из сумок, считают в ФБР, находилась бомба.

Также на пресс-конференции представители ФБР продемонстрировали журналистам видеозапись с места трагедии. На кадрах подозреваемые идут друг за другом недалеко от финиша Бостонского марафона. Затем мужчина в белой кепке, надетой козырьком назад, оставляет рюкзак в том месте, где впоследствии прогремел взрыв.

Фотографии подозреваемых после пресс-конференции были размещены на сайте ФБР. Однако интернет-ресурс некоторое время был недоступен, вероятно, из-за наплыва пользователей.

Напомним, в минувший понедельник два взрыва прогремели на одной недалеко от финишной черты знаменитого Бостонского марафона. В результате теракта погибли 3 человека, около 180 получили ранения.