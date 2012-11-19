В Москве планируют развивать сеть центров поддержки предпринимателей

Сергей Собянин пообщался с сотрудниками фонда "Малый бизнес Москвы"

С сентября в столице работает фонд поддержки "Малый бизнес Москвы". Это бюджетная организация, филиалы которой расположены по всему городу.

Специалисты фонда оказывают финансовую и моральную поддержку бизнесменам, консультируют по вопросам участия в госзаказе, а также защищают их интересы.

В специальных штабах функционируют call-центры и коворкинг-центры. Начинающие бизнесмены могут снять офисы за 500 рублей в день, а вскоре планируется разработать различные пакеты услуг по аренде рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства столицы.

В понедельник, 19 ноября, мэр города Сергей Собянин посетил фонд поддержки "Малый бизнес Москвы" и пообщался с его сотрудниками. По словам градоначальника, необходимо поддерживать предпринимателей в работе с госзаказами, от 10 до 20 процентов тендеров на десятки миллиардов рублей выигрывают именно представители малого и среднего бизнеса.

Отметим, что в Центральном административном округе планируется открыть центр по работе с госзаказами. А в 2013 году филиал фонда откроется в районе Троицка.