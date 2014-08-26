В ОАЭ женщинам запретили краситься за рулем

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В Объединенных Арабских Эмиратах вступил в силу закон, запрещающий женщинам наносить макияж и поправлять прическу в процессе управления автомобилем. Нарушение будет караться штрафом в тысячу дирхамов (примерно 272 доллара), сообщает МИА "Россия сегодня".

Соответствующее предписание выпустило министерство внутренних дел ОАЭ. Попытки женщин накраситься за рулем отныне расценивается как вождение, создающее опасность на дороге.

Помимо довольно крупного штрафа, у провинившихся женщин отберут автомобиль на месяц.

По версии управления полиции ОАЭ, нанесение макияжа за рулем представляет большую опасность для других участников движения, чем использование мобильных телефонов. Кстати, за разговоры по мобильнику за рулем в ОАЭ тоже штрафуют.

В этом году полиция Дубая зарегистрировала около 27 тысяч аварий, причиной которых стало использование мобильных телефонов.

В России разговаривать по мобильному телефону за рулем во время движения нельзя - это влечет за собой штраф в 1500 рублей. Однако наносить макияж и поправлять прическу за рулем пока можно - никакими санкциями это не грозит.