Россияне тратят на услуги колдунов около 30 миллиардов долларов в год

Москвичи тратят на услуги магов и колдунов до 30 млрд рублей в год

Россияне тратят на услуги магов, колдунов и экстрасенсов около 30 миллиардов долларов в год. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Примечательно, что о расходах "на волшебников" вспомнили в связи с добавлением возможности поиска по базам данных на сайте Федеральной службы судебных приставов. Так, приставы-исполнители жалуются, что весьма часто неплательщики алиментов и штрафов угрожают "навести порчу".

"Люди идут к экстрасенсам в таком состоянии, что с ними можно делать все, что угодно, - заявил иллюзионист Илья Сафронов. - Поэтому ни в коем случае не следует ходить к экстрансенсам". Организаторы целого ряда столичных "центров здоровья" сейчас находятся под следствием. В результате их "ритуалов" у клиентов "исчезали" деньги.

Сейчас деятельность магов и колдунов начинает активно контролироваться властями. У них будут требовать лицензии на право заниматься подобной деятельностью.

Еще одним методом борьбы с экстрасенсами-шарлатанами станет запрет на появление в эфире телеканалов.