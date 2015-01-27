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Москва 24

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Экономика

27 января 2015, 15:55

Сетевые магазины начали предоставлять скидки по соцкартам москвича

магазины скидки соцкарты

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

С 1 января в крупных торговых сетях можно получить скидки по социальной карте москвича, сообщает пресс-служба Моссоцрегистра. Количество таких предприятий значительно увеличилось.

Среди них крупные торговые сети, специализированные магазины с детскими товарами, товарами для дома, а также обувные магазины и сеть салонов бытовых услуг.

В конце 2014 года договоры о льготном обслуживании держателей карт были заключены с компаниями:

  • сеть "Уютерра" (товары для дома);
  • сеть "Мульти-мастер" (салоны бытовых услуг);
  • сеть магазинов "О’КЕЙ" (продовольственные и непродовольственные товары);
  • сеть магазинов СМИК (игрушки, обувь и одежда для детей);
  • сеть магазинов "Алфавит" (обувь различных брендов);
  • сеть магазинов "Авоська" (продовольственные и непродовольственные товары).

Скидки в данных магазинах предоставляются с 1 января. Информация о новых компаниях регулярно обновляется на сайте soccard.ru и Портале открытых данных правительства Москвы.

Как ранее сообщало M24.ru, с этого года социальная карта москвича будет давать право на скидку в ряде торговых точек столицы. Ожидается, что владельцы таких карт смогут покупать товары со скидками в более чем трех тысячах новых магазинов. О новшествах рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев в ходе церемонии вручения социальной карты пятимиллионному держателю. По его словам, сейчас разрабатывается система скидок с большой сетью магазинов.

Где можно получить скидки по социальной карте

В ноябре 2014 года в городе насчитывалось 2,2 тысячи мест, где владельцы социальных карт могут получить скидки. Это аптеки и магазины различной специализации. Как правило, пенсионерам и инвалидам предоставляется скидка в размере пяти процентов от стоимости товаров и услуг.

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С этого года владельцы карт смогут пользоваться электронным рецептом, который позволит получать лекарства в аптечных киосках. Это точный аналог существующих сейчас бумажных рецептов.

Держатели карт могут пользоваться транспортным приложением, привязать к карте полис обязательного медицинского страхования, а также использовать банковское приложение.

Напомним, социальные карты москвича начали выдавать с 2002 года. В марте этого года льготникам столицы получили карты нового поколения. Они оснащены технологией PayPass, что позволяет совершать бесконтактные платежи в магазинах, переводить деньги по интернету, оплачивать проезд. Всего у москвичей более четырех миллионов социальных карт. Они есть не только у пенсионеров и инвалидов, но и, например, у молодых мам и студентов.

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