В столичном супермаркете бомбы не нашли

Фото: m24.ru

Кинологи не обнаружили взрывного устройства в супермаркете "Дикси" в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Сегодня днем в продуктовый магазин, расположенный в доме 15 по улице Воронцово Поле, поступило сообщение от неизвестного об угрозе взрыва. Из здания были эвакуированы посетители и сотрудники – всего 22 человека. Место происшествия обследовали кинологи с собаками.

В ходе проверки угроза взрыва не подтвердилась. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Как выяснилось, звонивший в ночь на 15 июня также сообщил о якобы минировании Курского вокзала столицы. Эта угроза также оказалась ложной.

Номер телефона звонившего установлен, оперативники принимают меры к его задержанию.

Сегодня же столичные правоохранители задержали подозреваемого в "телефонном терроризме". Злоумышленник "заминировал" сразу пять московских вокзалов.

39-летний уроженец Московской области 15 июня сообщил о том, что на Казанском, Курском, Ярославском, Ленинградском и Белорусском вокзалах города заложены взрывные устройства.

Никаких бомб там не нашли. Зато вскоре обнаружили звонившего, оказалось, что он дважды был судим за кражи. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян и просто решил пошутить.