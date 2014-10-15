"Букер" достался австралийцу Ричарду Флэнагану

Фото: flickr.com/Mosman Library

Обладателем Букеровской премии в этом году стал австралийский писатель Ричард Флэнаган. Имя победителя назвали на торжественной церемонии в Лондоне.

53-летний Флэнаган, который является одним из самых известных в Австралии писателей, удостоился награды за свой роман "Узкая дорога на дальний север". На написание романа у Флэнагана ушло почти 12 лет.

Действие в произведении относится к периоду Второй мировой войны и моменту создания Тайско-Бирманской железной дороги, известной также как Дорога Смерти - при ее строительстве умерли примерно 90 тысяч азиатских каторжников и 16 тысяч военнопленных. Во время войны дорога использовалась для снабжения войск Японии.

Отметим, в прошлом году "Букера" вручили 28-летней новозеландской писательнице Элеоноре Каттон, которая стала самым молодым лауреатом в истории премии. Ее 832-страничный детектив в стиле викторианской эпохи "Светила" (The Luminaries), рассказывающий о загадочном убийстве во времена золотой лихорадки в Новой Зеландии в 1866 году был признан самым длинным за всю историю премии.