"Букер" достался австралийцу Ричарду Флэнагану

Фото: flickr.com/Mosman Library
Обладателем Букеровской премии в этом году стал австралийский писатель Ричард Флэнаган. Имя победителя назвали на торжественной церемонии в Лондоне.
53-летний Флэнаган, который является одним из самых известных в Австралии писателей, удостоился награды за свой роман "Узкая дорога на дальний север". На написание романа у Флэнагана ушло почти 12 лет.
Действие в произведении относится к периоду Второй мировой войны и моменту создания Тайско-Бирманской железной дороги, известной также как Дорога Смерти - при ее строительстве умерли примерно 90 тысяч азиатских каторжников и 16 тысяч военнопленных. Во время войны дорога использовалась для снабжения войск Японии.
Отметим, в прошлом году "Букера" вручили 28-летней новозеландской писательнице Элеоноре Каттон, которая стала самым молодым лауреатом в истории премии. Ее 832-страничный детектив в стиле викторианской эпохи "Светила" (The Luminaries), рассказывающий о загадочном убийстве во времена золотой лихорадки в Новой Зеландии в 1866 году был признан самым длинным за всю историю премии.
История вопросаБукеровская премия была учреждена в 1968 году и до 2013 года вручалась ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке, написанное гражданином Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества. Лауреат премии получает приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая победителя, вручается чек на 2,5 тысяч фунтов, а также выполненное вручную подарочное издание книги.
Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. Четыре ее обладателя - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее - впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.
Традиционно жюри, назначаемое ежегодно, включает в себя ведущих литературоведов, представителей науки и знаковых общественных фигур. В 2005 году была учреждена международная Букеровская премия, которая присуждается два раза в год писателям не из Великобритании за книги, как изначально написанные на английском языке, так и переведенные позже.