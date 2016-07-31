LIVE: кто ты из героев книг о Гарри Поттере

26 лет назад в поезде из Манчестера в Лондон Джоан Роулинг придумала историю о мальчике, который выжил, чтобы стать великим волшебником. 19 лет прошло с момента выхода в свет первой книги о "Гарри Поттере". За это время выросло поколение детей, ждавших письма из Хогвартса.

31 июля, в день рождения Гарри и день выхода новой, восьмой, книги Культурный центр ЗИЛ и книжный магазин "Додо" приглашают повзрослевших поклонников волшебника на увлекательную лекцию "Гарри Поттер и его тень. Скрытые и явные архетипы". Гости посмотрят на любимых персонажей с точки зрения архетипических моделей и попытаются найти их двойников среди своих друзей, близких, а также известных людей. Лекцию прочитает кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики общественных связей, заместитель декана факультета истории, политологии и права РГГУ Мария Штейнман.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 31 июля в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 31 июля, 20:00

Где смотреть: Мослекторий



